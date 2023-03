DEL Playoffs 2023: Zieht Red Bull München heute gegen Bremerhaven ins Halbfinale ein?

Von: Marco Litzlbauer

Trevor Parkes und sein EHC Red Bull München treffen auf Bremerhaven. © Red Bull München/City-Press

Der EHC Red Bull München kann am Sonntag in Spiel 6 des Playoff-Viertelfinales gegen die Pinguins Bremerhaven mit einem Sieg ins Halbfinale einziehen.

München - Bremerhaven hatte in der aktuellen Viertelfinal-Serie zwei Siege vorgelegt, doch die Münchner sind eindrucksvoll zurückgekommen. „Ich bin stolz auf die Jungs und darauf, wie sie in dieser Serie zurückgekommen sind“, sagte Chef-Coach Don Jackson.



Seit Freitagabend führt sein Team mit 3:2 nach Spielen. „Ein Sieg fehlt uns aber noch“, weiß der 66-Jährige. Der soll am Sonntag, 26. März, auswärts in Bremerhaven gelingen.

DEL-Playoffs 2023: Servus TV überträgt das Spiel der Red Bulls

Los geht es um 15.15 Uhr. Servus TV überträgt laut aktuellen Programm-Angaben ab 16.15 Uhr.

Ingolstadt hat das Halbfinale bereits erreicht. Sollten auch München und Straubing noch nachziehen, wären dort drei bayerische Vereine vertreten.

