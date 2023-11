Immobilien-Preise in München und Umland: Das kostet der Quadratmeter ‒ abhängig von der Lage zur U- und S-Bahn

Die Immobilien-Preise in München und im Umland abhängig von der Lage zur U- und S-Bahn.

Eigentumswohnungen in München sind teuer, auch im Umland kosten Immobilien viel. Die Auswirkung der Lage zur U- und S-Bahn auf den Quadratmeter-Preis.

München ‒ Die Immobilien-Preise in München sind hoch, in keiner anderen Stadt in Deutschland kostet der Quadratmeter mehr. Das hat auch Auswirkungen auf das Umland, besonders an jenen Orten, die an das S-Bahn-Netz angeschlossen sind.

Aber auch die Lage zur U-Bahn innerhalb der Stadt entscheidet, wie viel eine Eigentumswohnung kostet.

Immobilien-Preise in München und im Umland ‒ abhängig zur Lage zur U- und S-Bahn

Während im Zentrum Münchens in der Spitze bis zu 13.180 Euro verlangt werden, fällt das mittlere Preisniveau in den Randgebieten der S-Bahn auf unter 5.000 Euro pro Quadratmeter.

Das ist ein Ergebnis einer Analyse von immowelt, bei der die Angebotspreise für Eigentumswohnungen im 500-Meter-Umkreis von U- und S-Bahn-Haltstellen in München und Umland untersucht wurden.

Quadratmeter-Preise über 10.000 Euro im Zentrum von München

Wenig überraschend sind Immobilien in der Mitte von München besonders teuer. Im Durchschnitt werden hier Wohnungen für über 10.000 Euro pro Quadratmeter angeboten

Rund um die U-Bahn-Station Lehel sind es 13.180 Euro pro Quadratmeter. Es folgen Marienplatz (13.165 Euro) und Isartor (12.944 Euro).

Aber auch in Richtung Norden nach Maxvorstadt und Schwabing sind die Preise hoch: Rund um die Haltestellen Universität (12.607 Euro), Giselastraße (12.293 Euro) und Odeonsplatz (12.213 Euro) müssen Käufer tief in die Tasche greifen.

Die U-Bahn-Linie U4 ist die teuerste für Eigentumswohnungen

Teuer wird es in München an der U-Bahn-Linie U4. Sie verkehrt von der Westendstraße (7.974 Euro) über die weltberühmte Theresienwiese (10.267 Euro) und den Stachus (12.174 Euro) bis zum Arabellapark (9.347 Euro).

Preiswertes Wohneigentum im Stadtgebiet Münchens mit Nähe zur U-Bahn gibt es der Analyse nach im Grunde nicht. Quadratmeter-Preise knapp unter der 7.000-Euro-Marke gibt es allenfalls am nördlichen Ende der U2 an den Haltstellen Hasenbergl (6.966 Euro) und Feldmoching (6.842 Euro).

Hohe Immobilien-Preise an der S-Bahn-Stammstrecke - Quadratmeter-Preise sinken im Umland

Auch die Lage der Wohnung zur S-Bahn hat deutliche Auswirkungen auf den Preis. Liegt die Immobilie an der Stammstrecke, durch die jeder Zug durchfährt, kostet der Quadratmeter entsprechend mehr als an den Rändern des Netzes.

So kostet ein Quadratmeter am Ostbahnhof 10.125 Euro, am Hauptbahnhof 10.990 Euro und in Laim 7.932 Euro

Suchen Käufer nach einem günstigeren Objekt, werden sie eigentlich nur an den Endhaltestellen der Münchner S-Bahn fündig: In Peterhausen an der S2 nordwestlich Münchens kostet der Quadratmeter Wohneigentum im Mittel 4.469 Euro. Ebenfalls am S2-Ende im Landkreis Dachau befinden sich auch die zwei nächsten Haltestellen mit dem niedrigsten Preisniveau: Erdweg (4.706 Euro) und Kleinberghofen (4.758 Euro).

An den Endhalten der Linie S4 sind die Immobilien-Preise ebenso spürbar günstiger als in München selbst: in Geltendorf (4.915 Euro) und Ebersberg (5.150 Euro). Von dort ist man meist in unter einer Stunde im Zentrum – dank des Deutschlandtickets auch als Pendler recht preisgünstig.

Berechnungsgrundlage Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf immowelt.de inserierte Angebote in München und Bayern, die im Umkreis von 500 Metern von U- oder S-Bahn-Stationen liegen. Die mittels hedonischer Verfahren errechneten Werte geben die Preise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) zum 01.10.2023 wieder. Es handelt sich um Angebots-, keine Abschlusspreise.

Jahrelang schossen die Immobilienpreise in München in die Höhe, seit vergangenem Jahr sind sie um fast sieben Prozent gesunken. Dafür steigen die Mieten.

