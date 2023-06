Umwandlungsverbotes in München auch außerhalb von Erhaltungssatzungsgebieten

Mehr Schutz für Mieter in München: Umwandlungsverbot für Wohnungen in Bayern gilt ab sofort

Bei Häusern mit mehr als zehn Wohnungen muss das Rathaus künftig Umwandlungen von Miet- zu Eigentumswohnungen absegnen. (Symbolbild) © Panthermedia/StreetFlash

In München gilt ab dem 1. Juni 2023 ein Umwandlungsverbot für Wohnungen in Gebäuden mit mindestens elf Parteien. Mieter sollen von diesem Schutz profitieren.

München ‒ Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in Gebäuden mit mehr als zehn Einheiten ist ab sofort im Freistaat Bayern nicht mehr ohne vorherige Genehmigung der Kommunen möglich. Das gilt für 50 Städte und Gemeinden, in denen der Wohnungsmarkt als angespannt eingestuft wird, also auch für München.

Umwandlungsverbot für Wohnungen im Freistaat: Regelung geht für OB Reiter nicht weit genug

Die Rathaus-Parteien zeigten sich grundsätzlich zufrieden, dass nach langem Zögern des Bayerischen Ministerrats das Umwandlungsverbot am 1. Juni in Kraft getreten ist. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) geht der Beschluss allerdings nicht weit genug: „Ich hätte mir eine schärfere Regelung gewünscht, nach der eine Umwandlung bereits ab vier Wohneinheiten in einem Gebäude hätte genehmigt werden müssen.“

Ebenfalls Kritik kam von der Landesvorsitzenden des Deutschen Mieterbundes Bayern, Beatrix Zurek (SPD), die auch Vorsitzende des Mietervereins München ist. Auch sie fordert schärfere Instrumente vom Freistaat, um die verbliebenen Mieter vor Verdrängung zu schützen: „Das Kabinett muss die Regelung nachschärfen, sonst wird München immer weiter an Investoren verkauft und bezahlbarer Wohnraum geht unwiederbringlich verloren.“

Zurek verlangt außerdem die Aufhebung der Befristung. Die neue Regelung gilt nämlich vorerst nur bis 31. Dezember 2025.

+++ Umwandlungsverbot für Wohnungen hätte „schon seit zwei Jahren gelten könnte“ +++

Kritik an der knappen Informationspolitik des Freistaats zur neuen Verordnung

Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU) lobte dagegen die aktuelle Version: „Durch die Einführung des Umwandlungsverbots stärken wir den Schutz von Mietern und Kleineigentümern.“

Sozialreferentin Dorothee ­Schiwy kritisierte die knappe Informationspolitik des Freistaates, der erst einen Tag vor dem ersten Geltungstag die Verordnung veröffentlicht hatte. Die Vorbereitung des Vollzugs sei dadurch erheblich erschwert, erklärt die Sozial-

referats-Chefin.

Umwandlungsverbotes in München auch außerhalb von Erhaltungssatzungsgebieten

Es müssten schließlich viele rechtlich komplexe Details geklärt und genaue Vorgangsweisen für den Vollzug konzipiert werden, für den das Sozialreferat zuständig sei. Die grundsätzliche Möglichkeit eines stadtweiten Umwandlungsverbotes von Miet- in Eigentumswohnungen besteht übrigens bereits seit 2021 und fand bisher Anwendung in den ausgewiesenen Erhaltungssatzungsgebieten der Stadt.

„Da der Genehmigungsvorbehalt nun im gesamten Stadtgebiet ab elf Wohnungen gilt, werden circa weitere 131.000 Wohnungen zu den bereits 115.000 Wohnungen, die wir betreuen, hinzukommen. Das ist eine Steigerung von über 100 Prozent“, so Schiwy.

Gabriele Uelses

