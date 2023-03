Einbrecher erbeuten in Milbertshofen und Aubing wertvollen Schmuck

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Über eine Terrassentür gelangen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in Aubing. (Symbolbild) © dpa/Philipp von Ditfurth

In Milbertshofen erwischen Nachbarn die Einbrecher auf frischer Tat. In Aubing dringen Unbekannte über eine Terrassentüre ein

Aubing/Milberthofen - Gleich zwei Einbrüche haben sich am Freitag in München ereignet. In Milbertshofen bemerkte ein Mann gegen 12.40 Uhr, dass die Türe der benachbarten Doppelhaushälfte offen stand. Kurz darauf beobachtete er, dass zwei Männer mit Tüten aus dem Haus flüchteten.

+++ So kam der Nockherberg heuer an +++

Ein Bekannter von ihm verfolgte die beiden Männer, verlor sie aber aus den Augen. Der Nachbar rief in der Zwischenzeit die Polizei und informierte die Bewohner, ein 57 und 58 Jahre altes Ehepaar. Es stellt fest, dass die Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen hatten. Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Einbrecher dringen über Terrassentür gewaltsam in Wohnung in Aubing ein

Auch in Aubing waren Unbekannte in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Ein 70-Jähriger kam gegen 22.30 Uhr nach Hause und bemerkte, dass jemand gewaltsam in sein Haus eingedrungen war. Er verständigte die Polizei.

+++ 17-Jähriger geht in S-Bahn auf andere Fahrgäste los +++

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass sich der oder die Täter über die Terrassentür Zutritt verschafft hatten. Sie hatten die Zimmer durchwühlt und eine Schmuckschatulle mit Inhalt im Wert von circa 70.000 Euro mitgenommen.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.

Zeugen gesucht Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. In Milbertshofen hofft die Polizei auf Wahrnehmungen, die zwischen 12.40 und 14.15 Uhr im Bereich Frauenstädter- und Knorrstraße gemacht wurden. Die Männer, die dort aus dem Haus flüchteten, waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und hatten dunkle Haare. Einer war etwa 1,75 Meter groß, trug eine dunkle Hose und eine schwarze Kapuzenjacke. Der andere war zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, war schlank, trug eine rote Jacke und graue Jeans. In Aubing hofft die Polizei auf Zeugen, die zwischen 18.45 und 22.30 Uhr etwas im Bereich Lidel-/Industrie-/Fabrikstraße/Josef-Schmid-Weg beobachtet haben. Wer etwas beobachtet hat, kann sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, unter Telefon 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.