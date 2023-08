Einbrecher bedroht Bewohner in Moosach mit Axt

Von: Andreas Schwarzbauer

Auch Angehörige des Spezialeinsatzkommandos der Polizei rückten am Dienstag nach Moosach aus. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein unbekannter Täter wollte in Mehrfamilienhaus in Moosach ein Kellerabteil aufbrechen, als ihn ein Bewohner dabei erwischte. Daraufhin drohte er mit einer Axt. Großeinsatz der Polizei

Moosach - Ein 41-Jähriger hat in seinem Kellerabteil einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Ein Unbekannter betätigte am Dienstag um 20:10 Uhr alle Klingeln in einem Mehrfamilienhaus in Moosach. Irgendjemand öffnete ihm die Tür und er gelangte so in das Gebäude.

Einbruch in Moosach: Täter bedroht Bewohner mit Axt

Der 41-jährige Bewohner war durch das Klingeln aufmerksam geworden und schaute in das Kellergeschoss. Dort traf er auf den Einbrecher, der die Holzlatten eines Kellerabteils zerbrach und aus den Scharnieren riss. Als der Täter den Mann bemerkte, bedrohte er ihn zunächst mit einer Axt. Außerdem holte er eine Gasflasche aus dem Kellerabteil, hielt ein Feuerzeug davor und drohte an, eine Gasexplosion herbeizuführen.

Der 41-Jährige flüchtete aus dem Keller, schloss den Hauptzugang ab und rief die Polizei. Eine Vielzahl an Einsatzkräften, darunter Beamte des Spezialeinsatzkommandos, fuhr zum Einsatzort. Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnten sie den unbekannten Täter aber nicht mehr antreffen. Er konnte aus dem Keller entkommen.

Eine umfassende Fahndung im Umfeld des Tatortes brachte keine Hinweise auf ihn. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugen gesucht Der Täter war etwa 32 Jahre alt, 1,80 Meter groß und 85 Kilogramm schwer. Er hatte eine kräftige Figur, dunkle Haare und dunkle Augen. Er trug einen Drei-Tage-Bart, eine dunkle Jacke und einen Kapuzenpullover. Er sprach hochdeutsch. Wer am Dienstagabend im Bereich der Nanga-Parbat-/Dachauer Straße etwas beobachtet hat, das im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.