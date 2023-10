Einbruch in Gartenlaube ‒ Münchner Polizei schnappt Verdächtigen mit Fahrrädern aus weiteren Diebstählen

Von: Jonas Hönle

Teilen

Ein Man wurde beim Einbruch in eine Gartenlaube in München erwischt. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Ein Zeuge bemerkte einen Einbruch in eine Gartenlaube in München und rief die Polizei. Der Verdächtige kommt nun vor den Ermittlungsrichter.

München / Feldmoching ‒ Ein Mann wurde beim Einbruch in eine Gartenlaube in München erwischt. Er stahl diverse Gegenstände und hatte zudem zwei Fahrräder bei sich, die aus weiteren Diebstählen stammten.

Bei Einbruch in Gartenlaube in München erwischt - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein Zeuge rief am Sonntag, gegen 12 Uhr, den Notruf 110 und meldete, dass eine Person in die Gartenlaube in Feldmoching einbrechen würde. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifen aus.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 45-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland und nahmen ihn fest.

An der Laube stelle die Polizei Aufbruchspuren fest und fand unter anderem Werkzeuge und Lebensmittel sowie die Fahrräder bei dem Verdächtigen.



Mann mit Fahrrädern aus weiteren Diebstählen kommt vor Ermittlungsrichter

Der 45-Jährige wurde wegen der Tat angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Lauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat für Einbruchsdelikte der Münchner Kriminalpolizei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.