Einbruch in Crêpes-Stand und weiterer Diebstahl – Polizei nimmt Dieb am Ostbahnhof München fest

Die Polizei nahm einen Verdächtigen nach einem Einbruch am Ostbahnhof München mit seiner Beute fest. © Bundespolizei

Nach einem Einbruch am Ostbahnhof München schnappte die Polizei einen Verdächtigen mit einer Sackkarre voll Beute. Auch ein weiterer Diebstahl geht auf sein Konto.

München / Haidhausen – Die Polizei hat einem Dieb am Ostbahnhof München nach einem Einbruch in einen Crêpes-Stand festgenommen. Auch ein weiterer Diebstahl bei der Deutschen Bahn ging auf das Konto des Mannes.

Nach Einbruch und Diebstahl am Ostbahnhof München - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein zunächst unbekannter Täter entwendete am 8. November einen Motorheber im Wert von ca. 2.000 Euro. Vom Dieb, und wie er das schwere Gerät mit einer Sackkarre abtransportierte, gab es laut Bundespolizei Bilder aus der Videoaufzeichnung.

Die Fahndung der vergangenen Tage nach dem Verdächtige blieb jedoch ohne Erfolg.

Fahndung nach Diebstahl von Motorheber - Videoaufzeichnungen zeigen Täter

Am Dienstagmorgen meldet die Deutsche Bahn dann zwei Einbrüche in Verkaufsläden am Ostbahnhof, unter anderem in einen Crêpes-Stand. Die Auswertung der Videoaufzeichnung zeigte den Täter vom 8. November.

Im Laufe des Tages erkannten Polizisten den mit 0,7 Promille alkoholisierten Verdächtigen im Ostbahnhof und nahmen ihn vorläufig fest.

Erwischt mit Sackkarre voller Beute nach Einbruch in Crêpes-Stand am Münchner Ostbahnhof

Der 55-Jährige führte eine Sackkarre mit sich. In darauf befindlichen Taschen fanden die Beamten diverses Diebesgut aus der Nacht. Darin befanden sich u.a. ein Küchenrührgerät samt Zubehör, ein Wasserkocher, ein Ladekabel sowie geröstete Mandeln, die eindeutig den Tatorten zugeordnet werden konnten.

Wo sich die restliche Beute, wie der entwendete Motorheber, befindet, ist derzeit noch unklar. Der obdachlose Mann verweigerte Angaben dazu.

Der Mann war in der Vergangenheit bereits wiederholt mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Er wird heute einem Ermittlungsrichter zwecks Haftprüfung vorgeführt.

