Nach Einbruch in Münchner Kiosk: Lose führen auf die Spur des Tatverdächtigen

Die Fortuna war einem Kiosk-Einbrecher nicht wohlgesinnt. Als er auffällig viele Lose in ebendem Kiosk einreicht, erkennt ihn der Kiosk-Betreiber und ruft die Polizei.

München / Schwabing ‒ Ein Verbrecher kehrt bekanntlich oft an den Tatort zurück, doch in diesem Fall war der Grund seiner Rückkehr kurioser Natur.

Ein Kioskbetreiber hatte am Dienstag festgestellt, dass in seinem Laden in Schwabing eingebrochen worden war. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter hatte nach Polizei-Angabe Waren in einem vierstelligen Wert entwendet.

Fast durch Zufall: Polizei München findet Beute in Wohnung aus Kiosk-Einbruch

Am Mittwoch kontaktierte der Kioskbetreiber erneut die Polizei und teilte mit, dass eine männliche Person gerade versucht hätte, eine Vielzahl von Losen bei ihm einzulösen. Dabei hätten sich laut Polizei Hinweise ergeben, dass es sich um den Täter des Einbruchs handelt.

+++ Handy alarmiert Stallbesitzerin über Einbruch ‒ Mutmaßlicher Pferdeschänder in Gauting gefasst +++

Kurz darauf haben die Beamten den 29-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Kiosks festgenommen. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurde wenig später auch die Beute aus dem Einbruch sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

