Einbruch in München: Täter können unerkannt mit Tresor entkommen ‒ Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Von: Jonas Hönle

Nach einem Einbruch in München sucht die Polizei Täter, die mit einem Tresor entkamen. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Unbekannten Täter haben bei einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in München einen Tresor gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

München / Harlaching - Nach einem Einbruch in München entkamen die Täter unerkannt mit einem Tresor. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Unbekannten Täter stehlen Tresor bei Einbruch in München - Polizei sucht Zeugen

Die Unbekannten gelangten am 10. März, zwischen 19:15 und 20:30 Uhr, gewaltsam über eine Balkontür im ersten Obergeschoss in das Einfamilienhaus in Harlaching, berichtet die Polizei. Im Anschluss durchsuchten die Täter mehrere Zimmer.

Aus dem Arbeitszimmer entwendeten sie einen freistehenden Tresor und konnten mit diesem den Tatort verlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei führte eine umfangreiche Spurensicherung vor Ort durch und das Kommissariat für Einbruchsdelikte hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei München bittet Zeugen um Hinweise Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Königswarterstraße / Tauern- und Pechdellerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

