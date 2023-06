Einbruch in Münchner Hotel ‒ Dieb bleibt auf der Flucht in Fenstern stecken

Von: Jonas Hönle

Die Polizei nahm einen Dieb nach einem Einbruch in ein Münchner Hotel fest. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Die Polizei München erwischte einen Dieb bei einem Einbruch in ein Hotel. Der Mann blieb auf der Flucht in einem Fenster stecken und verletzte sich.

München / Riem ‒ Dieser Einbruch ging in die Hose. Ein Dieb drang in ein Hotel in München ein und wollte sich mit der Beute aus dem Staub machen. Doch bei der Flucht blieb er im Fenster stecken.

Flucht misslungen - Dieb bleibt nach Einbruch in Münchner Hotel in Fenster stecken

Ein Hotel-Gast in Riem beobachtete am Dienstag, gegen 03.35 Uhr, einen Mann, der mit einem Stein ein Fenster zur Küche des Hotels einschlug, berichtet die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, trafen sie auf den Dieb.

Den aktuellen Ermittlungen zufolge durchsuchte er die Küche und wollte dann fliehen. Dabei blieb er im Fenster stecken und erlitt Schnittverletzungen.

Die Polizei nahm den 49-jährigen fest und überstellte ihn der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Er wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

