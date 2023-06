Einbruch in Münchner Wohnung ‒ Diebe stehlen Schmuck und Handtaschen im Wert von mehreren hunderttausend Euro

Von: Jonas Hönle

Diebe entkam bei einem Einbruch in München mit Schmuck und Handtaschen im Wert von mehreren hunderttausend Euro. (Symbolbild)

Die Polizei München ermittelt nach einem Einbruch in eine Wohnung, bei dem die Täter mit Schmuck und Handtaschen im Wert von mehreren hunderttausend Euro entkamen.

München / Maxvorstadt ‒ Die Polizei München ermittelt nach einem Einbruch in eine Wohnung, bei dem die Diebe Schmuck und Handtaschen im Wert von mehreren hunderttausend Euro stahlen.

Mehrere Hunderttausend Euro Beute - Diebe entkommen nach Einbruch in München mit Schmuck und Handtaschen

Die Bewohnerin der Wohnung in der Maxvorstadt bemerkte am Samstag, gegen 16 Uhr, dass bei ihr eingebrochen wurde und alarmierte die Polizei.

Die Täter drangen durch die Türe ein und konnten unter anderem hochwertigen Schmuck und Handtaschen, darunter eine in auffällig giftgrüner Farbe und eine in königsblauer Farbe, entwenden. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei schließ nicht aus, dass die Diebe die Beute in großen Behältern versteckten und so transportierten. Auch sei es möglich, dass die Täter mehrmals von der Straße in die Wohnung gingen.

Der hohe Schadenswert sei dadurch begründet, dass es sich bei den Handtaschen um Designerware handelt, sagte ein Polizei-Sprecher laut dpa.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Münchner Kommissariat für Einbruchsdelikte.

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat im Zeitraum Samstag, 10.06.2023, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, im Bereich der Neureutherstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

