Polizei schnappt Tatverdächtige nach Einbruch-Serie in München ‒ Umfangreiche Ermittlungen führen zu Erfolg

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München hat einen Tatverdächtigen nach Ermittlungen zu einer Einbruch-Serie festgenommen. (Symbolbild) © dpa/Paul Zinken

Nach umfangreichen Ermittlung verbucht die Polizei einen Erfolg. Acht Einbrüche soll ein 19-jähriger Münchner verübt haben. Zudem wurde ein möglicher Komplize ermittelt.

Die Polizei hat nach umfangreichen Ermittlungen zu einer Serie von Einbrüchen in München einen Tatverdächtigen festgenommen. Dem 19-jährigen Münchner werden derzeit acht Einbrüche in Baumärkte, zwei Einbrüche in Schulen und ein Einbruch in ein Geschäft zugeordnet. Zudem wurde ein möglichen Komplizen ermittelt.

Polizei München schnappt Tatverdächtige nach Ermittlungen zu Einbruch-Serie

Wie das Polizeipräsidium mitteilt, wurde der tatverdächtige 19-Jährige festgenommen, als er am Sonntagabend über einen Zaun eines Baumarkts in Unterschleißheim kletterte und mehrere Gasflaschen entwendete.

Im Anschluss durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen und zwei Gartenlauben, welche zumindest temporär von dem Münchner genutzt wurden.

Dabei fanden die Beamten zahlreiche Gegenstände (u.a. elektronische Geräte und Werkzeuge), welche im Rahmen zurückliegender Einbrüche gestohlen worden waren. Der Wert dieser Gegenstände ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, beläuft sich laut Polizei jedoch mindestens auf mehrere Tausend Euro.

Zudem ergab sich im Laufe der Ermittlungen ein Tatverdacht gegen einen 45-jährigen Münchner, der an mindestens zwei Einbrüchen beteiligt gewesen sein soll. Auch er wurde festgenommen.

Beide Tatverdächtige wurden nun einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt, der daraufhin Untersuchungshaft anordnete.

Die umfangreichen Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 fortgesetzt. Hierbei wird unter anderem geprüft, inwiefern den Tatverdächtigen noch weitere Einbrüche zuzuordnen sind.

