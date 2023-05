Einbruch-Serie um München ‒ Täter brechen Tresore in Firmen auf und entkommen mit Beute

Polizei sucht Zeugen

+ © dpa/Silas Stein In mehreren Firmen im Landkreis München kam es zu Einbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © dpa/Silas Stein

Die Polizei München ermittelt nach mehreren Einbrüchen in Firmen. Die Täter brachen Tresore auf und entkamen mit der Beute. Die Fälle könnten zusammenhängen.

München ‒ Im Landkreis München kam es im Mai zu fünf Einbrüchen in verschiedene Firmen. Die Polizei ermittelt nun zu der Serie und schließt eine Zusammenhang zwischen den Fällen nicht aus.

Einbruch-Serie im Landkreis München: Täter brechen Tresore in Firmen auf - Polizei sucht Zeugen

Ein oder mehrere Täter verschafften sich im Zeitraum von Montag, 08.05.2023, bis Sonntag, 21.05.2023 gewaltsam Zutritt zu Büros von fünf Firmen (siehe Liste unten), berichtet die Polizei. Dabei brachen sie Tresore, Geldkassetten oder Schränke auf.

In allen Fällen entkamen die Täter mit dem entwendeten Bargeld. Die Beute betrug jeweils etwa einige Hundert Euro. Weiter entstanden Sachschäden, u.a. an Zäunen und Türen in Höhe von einigen Tausend Euro.

Das Münchner Kommissariat 52 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Fall 1 : Montag, 08.05.2023, 10:00 - Mittwoch, 17.05.2023, 15:00 Uhr, Unterschleißheim, Gewerbegebiet Bereich Kreuzstraße

: Montag, 08.05.2023, 10:00 - Mittwoch, 17.05.2023, 15:00 Uhr, Unterschleißheim, Gewerbegebiet Bereich Kreuzstraße Fall 2 : Montag, 15.05.2023, 17:00 Uhr bis Dienstag, 16.05.2023, 07:00 Uhr, Oberschleißheim, Gewerbegebiet Bereich Hicklstraße

: Montag, 15.05.2023, 17:00 Uhr bis Dienstag, 16.05.2023, 07:00 Uhr, Oberschleißheim, Gewerbegebiet Bereich Hicklstraße Fall 3 : Mittwoch, 17.05.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 21.05.2023, 11:00 Uhr, Garching, Bereich Ingolstädter Straße, Karlsteinstraße, Sudetendeutschestraße

: Mittwoch, 17.05.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 21.05.2023, 11:00 Uhr, Garching, Bereich Ingolstädter Straße, Karlsteinstraße, Sudetendeutschestraße Fall 4 : Donnerstag, 18.05.2023, 00:29 Uhr bis Donnerstag, 18.05.2023, 02:20 Uhr, Garching, Bereich Münchener Straße, Dirnismaning

: Donnerstag, 18.05.2023, 00:29 Uhr bis Donnerstag, 18.05.2023, 02:20 Uhr, Garching, Bereich Münchener Straße, Dirnismaning Fall 5: Freitag, 19.05.2023, 07:00 Uhr bis Samstag, 20.05.2023, 07:00 Uhr, Garching, Bereich Münchener Straße, Dirnismaning

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in den Bereichen Gewerbegebiet Kreuzstraße (Unterschleißheim); Gewerbegebiet im Bereich der Hicklstraße (Oberschleißheim); Bereich Ingolstädter Straße, Karlsteinstraße und Sudetendeutschestraße (Garching) und im Bereich Münchener Straße (Dirnismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

