Einbruch-Welle in München: Täter können in allen Fällen unerkannt mit Beute flüchten ‒ Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen in München, bei denen die Täter unerkannt entkamen, und bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Die Täter drangen bei mehreren Einbrüchen in München in Wohnungen ein und entkamen mit Schmuck und Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

München ‒ Am Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in verschiedenen Vierteln in München. Die Täter drangen in ein Einfamilienhaus und drei Wohnungen ein und konnten unerkannt mit ihrer Beute fliehen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen um Hinweise.

Polizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen in München am Wochenende

In einem Einfamilienhaus in Bogenhausen wurde am Freitag, gegen 19.45 Uhr, der stille Alarm ausgelöst, woraufhin ein Sicherheitsdienstmitarbeiter nach dem Rechten sah. Als er eintraf, waren die Täter bereits geflohen und der Mann verständigte die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in das Einfamilienhaus, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Sie entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im Zeitraum Freitag, 17.11.2023, zwischen 19:30 Uhr und 20:10 Uhr im Bereich der Chamissostraße, Mauerkircherstraße, Flemingstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Einbruch in Wohnung über Balkontür

In einem weiteren Fall bemerkte ein 65-jähriger Münchner am Samstag, gegen 00.20 Uhr, den Einbruch in seine Wohnung in Schwabing und alarmierte den Notruf 110.

Den ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter mit Gewalt über die Balkontür ins Innere. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie Schmuck und konnten im Anschluss unerkannt flüchten.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im Zeitraum Freitag, 17.11.2023, gegen 18:30 Uhr bis Samstag, 18.11.2023, gegen 00:20 Uhr im Bereich der Dietlindenstraße, Kunigundenstraße, Ungererstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Täter entkommen nach Einbruch mit Schmuck

Am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, stellte dann ein 59-Jähriger den Einbruch in seine Wohnung in Moosach fest.

Laut Polizei drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster ein und stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im Zeitraum Samstag, 18.11.2023, zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr im Bereich der Thorner Straße und der Torgauer Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Bargeld bei Einbruch in Wohnung entwendet

In einem weiteren Fall meldete ein 54-Jähriger der Polizei am Sonntag, gegen 00.35 Uhr, dass in seine Wohnung eingebrochen worden war.

Auch hier stiegen die Täter mit Gewalt durch ein Fenster ein und entkamen mit Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im Zeitraum Samstag, 18.11.2023, 10:15 Uhr und Sonntag, 19.11.2023, 00:35 Uhr im Bereich der Rudolf-Zenker-Straße und der Prälat-Wellenhofer-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bei allen vier Einbrüchen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

