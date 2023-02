Nach Einbrüchen in München: Polizei nimmt Verdächtige in Hamburg fest ‒ Ermittlungen zu über 20 Straftaten

Mit Gewalt durch das Fenster

Bei Einbrüchen in Laim entkamen die Täter mit Schmuck und Bargeld. Ermittlungen führten die Polizei von München nach Hamburg zu zwei verdächtigen Männern.

Update: 09. Februar

München / Laim - Selber Tag, selbes Viertel: Am 16. Januar kam es in Laim zu zwei Einbrüchen, bei denen die Täter mit Schmuck und Bargeld aus einer Wohnung und einer Doppelhaushälfte entkommen konnten.

Nach den Ermittlungen der Polizei München konnten nun zwei Verdächtige in Hamburg ermittelt und von Beamten vor Ort festgenommen werden.

Nach Einbrüchen in München-Laim - Polizei nimmt Verdächtige in Hamburg fest

Bei der Durchsuchung des Hostelzimmers des 32-Jährigen und des 39-Jährigen, fand die Polizei zahlreiche Schmuckstücke, die vermutlich von weiteren Einbrüchen stammen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der können die Tatverdächtigen alleine in der bayerischen Landeshauptstadt für über zwanzig weitere Wohnungseinbrüche in Frage kommen, berichte die Polizei München.

Die Verdächtigen wurden in Hamburg einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den 32-Jährigen erließ. Der 39-Jährige wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung wieder entlassen.

Selber Tag, selbes Viertel: Polizei München ermittelt nach Einbrüchen ‒ Täter entkommen mit Bargeld und Schmuck

Erstmeldung: 17. Januar

München/Laim ‒ Die Polizei München ermittelt nach zwei Einbrüchen in Laim und prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen.

Am Montag drangen Täter vermutlich zwischen 17 und 19 Uhr in eine Wohnung und eine Doppelhaushälfte ein und entkamen mit ihrer Beute.

Polizei ermittelt nach Einbruch in Wohnung in Laim

Im ersten Fall kehrten die Bewohner am Abend in ihre Wohnung an der Camerloherstraße zurück und bemerkten den Einbruch. Laut Polizei stellten sie fest, dass ein Fenster mit Gewalt geöffnet wurde. Daraufhin alarmierten sie den Notruf 110.

Den ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter unbemerkt in die Wohnung ein und durchwühlten diese auf der Suche nach Diebesgut. Dabei stahlen sie Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Täter entkommen mit Bargeld und Schmuck aus Haus

Im zweiten Fall stellte ein Bewohner einer Doppelhaushälfte an der Byecherstraße fest, dass bei ihm ebenfalls eingebrochen wurde.

Auch hier wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet und die Täter verschafften sich so Zutritt.

Nachdem die Unbekannten das Haus durchsucht hatten, entkamen sie mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Polizei München sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Camerloherstraße und Byecherstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

