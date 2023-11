Wegen Arbeiten am Sendlinger Tor: Einschränkungen bei Münchner U-Bahn-Linien ‒ Was zu beachten ist

Wegen Arbeiten am Sendlinger Tor in München kommt es zeitweise abends und am Wochenende zu Einschränkungen bei den U-Bahn-Linien U1, U2 und U8. (Symbolbild) © MVG

Bei den U-Bahn-Linien U1, U2 und U8 kommt es wegen Arbeiten am Sendlinger Tor künftig abends und am Wochenende zu Einschränkungen. Was die MVG mitteilt...

München / Isarvorstadt ‒ Wegen den laufenden Arbeiten an der U-Bahn-Station Sendlinger Tor kommt es wieder zu Behinderungen bei den Linien U1, U2 und U8.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) schränkt den Betrieb von Montag (6. November) bis Sonntag (12. November) zeitweise ein.

Abends und am Wochenende - Einschränkungen bei Münchner U-Bahn wegen Arbeiten am Sendlinger Tor

Unter der Woche beginnt der 20-Minuten-Takt bereits ab ca. 22.30 Uhr und läuft bis Betriebsschluss.

Zudem fahren die U-Bahn-Linien U1, U2 und U8 an den Bahnhöfen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße teilweise von anderen Gleisen als gewohnt ab.

Am Samstag und Sonntag kommt es zu weiteren Einschränkungen. So fahren die U-Bahn-Linien am Wochenende:

Die U1 ist zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz unterbrochen. Im Abschnitt zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof besteht ein 10-Minuten-Takt, zwischen Mangfallplatz und Kolumbusplatz kommt alle 12 Minuten ein Zug.

Die U1 ist zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz unterbrochen. Im Abschnitt zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof besteht ein 10-Minuten-Takt, zwischen Mangfallplatz und Kolumbusplatz kommt alle 12 Minuten ein Zug.

ist am Hauptbahnhof unterbrochen. Die MVG bittet ihre Fahrgäste zur Weiterfahrt über das Zwischengeschoss umzusteigen. Im Abschnitt zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof besteht ein 10-Minuten-Takt, zwischen Messestadt Ost und Hauptbahnhof kommt alle 12 Minuten ein Zug. Die U8 ist an den betroffenen Samstag nicht in Betrieb.

