Freier Eintritt im Tierpark Hellabrunn für Kinder am Faschingsdienstag ‒ unter einer Bedingung

Von: Jonas Hönle

Am Faschingsdienstag haben Kinder mit Kostüm freien Eintritt im Tierpark Hellabrunn in München (Symbolbild) © Marc Müller/Tierpark Hellabrunn

Kinder in München haben am Faschingsdienstag freien Eintritt in den Tierpark Hellabrunn - wenn sie eine Vorrausetzung erfüllen.

München / Thalkirchen ‒ An Fasching wird es in München nicht nur narrisch, sondern auch tierisch. Gerade zum Endspurt der fünften Jahreszeit zeigt sich, dass auch an der Isar kräftig gefeiert werden kann.

Freier Eintritt im Tierpark Hellabrunn München für Kinder am Faschingsdienstag

Für Kinder bietet der Tierpark Hellabrunn nach den Zwischenzeugnissen am Freitag nochmal eine schöne Überraschung - mit Kostüm haben sie am Faschingsdienstag freien Eintritt.

Sie können dann mehr als 500 exotischen und heimischen Tierarten umsonst besuchen, teilt der Tierpark am Donnerstag mit.

Eine tierische Verkleidung ist dabei keine Bedingung. Das Angebot gilt ganztägig von 9.00 bis 17.00 Uhr für Kinder bis 14 Jahren. Letzter Einlass am Isar- oder Flamingo-Eingang ist um 16.30 Uhr.

