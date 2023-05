Elektroauto-Brand in München: Feuerwehr rückt zum Einsatz aus ‒ und steht vor verschlossenem Betriebshof

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr München löschte einen Elektroauto-Brand an der Schäftlarnstraße. © Berufsfeuerwehr München

Auf einem Betriebshof in München gerieten Elektroautos in Brand. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus, doch musste erst ein verschlossenen Tor überwinden.

München / Sendling ‒ In der Nacht auf Freitag sind in München zwei Elektroautos in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz zu einem Betriebshof in Sendling aus, stand zunächst aber vor einem verschlossenem Tor.

Passanten bemerkten gegen 02.30 Uhr die Flammen auf dem Parkplatz an der Schäftlarnstraße und alarmierten den Notruf 112. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten die brennenden Fahrzeuge bereits von Weitem sehen, berichtet die Feuerwehr.

Einsatz wegen Elektroauto-Brand in München - Feuerwehr vor verschlossenem Betriebshof in Sendling

Um auf den Betriebshof zu gelangen, mussten die Helfer allerdings eine Streckleiter benutzen. Das vorhandene Tor lässt sich von der Feuerwehr nur mit einem Schlüssel öffnen, wenn die Brandmeldeanlage ausgelöst hat. Zu diesem Zeitpunkt war das jedoch noch nicht der Fall.

Trotz der Umstände konnte die Feuerwehr den Brand der beiden Elektroautos schnell löschen und eine Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern.

Einsatzkräfte der Feuerwehr auf dem Betriebshof in Sendling. © Berufsfeuerwehr München

Anschließend hoben die Einsatzkräfte die beiden E-Autos mit einem hydraulischen Spreizer leicht an und kontrollierten mit der Wärmebildkamera die Temperatur der Antriebsbatterien. Da diese im Normbereich war, konnte ein Abschleppunternehmen die Autos auf eine geeignete Freifläche transportieren.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

