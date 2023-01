Debüt der Munich Ravens in der European League of Football ‒ Auf diesen Gegner trifft das neue Team aus München

Von: Jonas Hönle

Die Munich Ravens treffen bei ihrem Debüt in der European League of Football auf die Raiders Tirol. (Symbolbild) © Svenja Sabatini

Die European League of Football (EFL) hat den Spielplan der Munich Ravens und ihrer ersten Gegner der Saison 2023 veröffentlicht. Wo das Debüt-Spiel live übertragen wird...

München ‒ Die Munich Ravens sind das neue Football-Team in München und treten 2023 in der European League of Football (EFL) an.

Jetzt wurde der Spielplan für die Saison bekannte gegeben - die Ravens treffen am Sonntag, den 4. Juni, in ihrem ersten Spiel auf den letztjährigen Halbfinalisten Raiders Tirol.

Das Debüt des Münchner Teams wird live auf ProSieben MAXX übertragen.

European League of Football 2023: Munich Ravens treffen bei Debüt auf Raiders Tirol - ProSieben MAXX überträgt live

„Dass ProSieben MAXX unser allererstes Spiel der Franchise-Historie live im Free TV überträgt, ehrt uns sehr und zeigt, wie groß das Interesse an den Ravens ist. Mit den Raiders Tirol dürfen wir uns dann auch noch auf einen hochkarätigen Gegner freuen,“ sagt Sebastian Stolz, General Manager der Munich Ravens.

General Manager der Munich Ravens, Sebastian Stolz. © Flo Mitteregger

Dass die Ravens in ihrem ersten Spiel gegen die Raiders Tirol antreten, erzeugt eine gewisse Spannung. Schließlich wurde Sean Shelton – der Director Sports Operations der Münchner – noch in der vergangenen Saison MVP der European League of Football im Trikot der Tiroler.

Aber auch Cornerback Darius Robinson und sogar General Manager Stolz haben eine Vergangenheit bei den Raiders.



In welchem Stadion die Ravens als Heimmannschaft antreten, ist bislang noch nicht bekannt. Auch Informationen zu den Ticktes sollen noch veröffentlicht werden.

Der ELF-Spielplan der Munich Ravens in der Saison 2023

Spielplan der Munich Ravens 2023:



Week 1 (So., 4. Juni 2023): Munich Ravens vs. Raiders Tirol

(So., 4. Juni 2023): Munich Ravens vs. Raiders Tirol Week 2 (10./11. Juni 2023): Bye Week

(10./11. Juni 2023): Bye Week Week 3 (So., 18. Juni 2023): Helvetic Guards vs. Munich Ravens

(So., 18. Juni 2023): Helvetic Guards vs. Munich Ravens Week 4 (Sa., 24. Juni 2023): Barcelona Dragons vs. Munich Ravens

(Sa., 24. Juni 2023): Barcelona Dragons vs. Munich Ravens Week 5 (So., 2. Juli 2023): Munich Ravens vs. Stuttgart Surge

(So., 2. Juli 2023): Munich Ravens vs. Stuttgart Surge Week 6 (So., 9. Juli 2023): Rhein Fire vs. Munich Ravens

(So., 9. Juli 2023): Rhein Fire vs. Munich Ravens Week 7 (So., 16. Juli 2023): Munich Ravens vs. Milano Seamen

(So., 16. Juli 2023): Munich Ravens vs. Milano Seamen Week 8 (Sa., 22. Juli 2023): Raiders Tirol vs. Munich Ravens

(Sa., 22. Juli 2023): Raiders Tirol vs. Munich Ravens Week 9 (So., 30. Juli 2023): Munich Ravens vs. Helvetic Guards

(So., 30. Juli 2023): Munich Ravens vs. Helvetic Guards Week 10 (5./6. August 2023): Bye Week

(5./6. August 2023): Bye Week Week 11 (So., 13. August 2023): Stuttgart Surge vs. Munich Ravens

(So., 13. August 2023): Stuttgart Surge vs. Munich Ravens Week 12 (So., 20. August 2023): Munich Ravens vs. Rhein Fire

(So., 20. August 2023): Munich Ravens vs. Rhein Fire Week 13 (Sa., 26. August 2023): Milano Seamen vs. Munich Ravens

(Sa., 26. August 2023): Milano Seamen vs. Munich Ravens Week 14 (So., 3. September 2023): Munich Ravens vs. Barcelona Dragons

(So., 3. September 2023): Munich Ravens vs. Barcelona Dragons Week 15 (9./10. September 2023): Playoff Wildcard Round

(9./10. September 2023): Playoff Wildcard Round Week 16 (16./17. September 2023): Playoff Semifinals

(16./17. September 2023): Playoff Semifinals Week 17 (So., 24. September 2023): Championship Game in Duisburg

