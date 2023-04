Ein letztes Konzert in der Olympiahalle ‒ Elton John nimmt Abschied von München

Von: Jonas Hönle

Elton John spielt ein letzte Konzert in der Olympiahalle München. (Archivfoto) © Suzan Moore/dpa

„Farewell Yellow Brick Road“ ist die letzte Tour von Elton John. Heute spielt der Sänger und Pianist in der Olympiahalle und nimmt Abschied von München.

München ‒ Elton John begibt sich auf seine letzte Tour „Farewell Yellow Brick Road“ und nimmt dabei auch Abschied von München. Am Donnerstag (19 Uhr) spielt der Sänger und Pianist in der Olympiahalle München - präsentiert wird das Konzert von Hallo München.

Elton John in München - Ein letzte Konzert in der Olympiahalle

Seit Jahrzehnten gehört Elton John zu den Größen der Popmusik. Er schuf Hits wie „Your Song“ oder „Candle in the Wind“, ein Lied, das er 1997 zur Beerdigung seiner guten Freundin, der ehemaligen britischen Kronprinzessin Diana, in „Goodbye, England‘s Rose“ umdichtete. 1998 wurde er von der Queen in den Ritterstand erhoben und darf sich seitdem Sir nennen.

Erst vor rund einem Jahr war der 76-Jährige laut dpa in Frankfurt und Leipzig gewesen. Nun folgt München und im Anschluss Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln. Anschließend tourt der berühmte Musiker weiter durch Europa, unter anderem durch Spanien, Frankreich und Belgien.

Anfahrt zum Konzert von Elton John im Olympiahalle München

U-Bahn U3: Richtung Moosach, Haltestelle Olympiazentrum ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark

Richtung Moosach, Haltestelle Olympiazentrum ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

und Haltestelle Olympiapark West Tram 27: Haltestelle Petuelring ca. 5 min. Fußweg zum Olympiapark

Haltestelle Petuelring ca. 5 min. Fußweg zum Olympiapark Bus 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg Bus 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring Bus 177 und 178: Haltestelle Petuelring

und Haltestelle Petuelring S-Bahn S1: Richtung Ostbahnhof, Haltestelle Moosach ab Moosach mit U-Bahn U3 oder U8 bis Olympiazentrum, ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark

Richtung Ostbahnhof, Haltestelle Moosach ab Moosach mit U-Bahn U3 oder U8 bis Olympiazentrum, ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark S-Bahn S8: Richtung Herrsching, Haltestelle Marienplatz ab Marienplatz mit U-Bahn U3 bis Olympiazentrum, ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark

Richtung Herrsching, Haltestelle Marienplatz ab Marienplatz mit U-Bahn U3 bis Olympiazentrum, ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark Für die Besucher des Olympiaparks mit Auto besteht die Möglichkeit, mit ihrem Fahrzeug direkt vom Mittleren Ring (Achtung Umweltzone) über den Sapporobogen in die Parkharfe zu fahren.

