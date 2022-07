Drohende Energieknappheit in München: Diese Spar-Maßnahmen setzt die Stadt um

Oberbürgermeister Reiter ordnet Maßnahmen zum Energiesparen an. (Symbolbild) © dpa/Tobias Hase

Warmwasser und Raumtemperatur in Büros reduzieren, nächtliche Beleuchtung herunterfahren - So spart die Stadt München Energie in Verwaltungsgebäuden.

München - Angesichts der drohenden Energieknappheit hat Oberbürgermeister Reiter Maßnahmen zum Energiesparen angeordnet und die städtischen Referate beauftragt, auch in den Verwaltungsgebäuden kurzfristig wirksame Maßnahmen umzusetzen. „Damit wir gut durch den Winter kommen, müssen wir den Verbrauch von Strom und Heizung deutlich einschränken. Wir alle sind aufgefordert, unseren Beitrag zu leisten“, so Reiter. Die Stadt gehe dabei mit gutem Beispiel voran und setzt die folgenden Maßnahmen um, um effektiv zu sparen.

Energiesparen in München: Diese wirksamen Maßnahmen setzt die Stadt um

In den städtischen Büros wird die Warmwassernutzung eingestellt und die Raumtemperatur auf maximal 19 Grad begrenzt. Wenig genutzte Räume sowie Flure werden nicht mehr beheizt. Auch an den städtischen Schulen wird die Warmwasserversorgung während der Ferien abgestellt, soweit dadurch keine Betreuungsangebote beeinträchtigt werden.

Zusätzlich werden alle Heizungsanlagen einer gründlichen Wartung unterzogen und – wo noch nicht erfolgt – ein hydraulischer Abgleich durchgeführt, um die Heizenergie bestmöglich nutzen zu können.

Die Mitarbeiter der Stadt werden zu Beginn der Heizperiode im Rahmen einer Informationskampagne und des bereits laufenden Programms „Pro Klima – Contra CO2“ über energiesparendes Verhalten im Arbeitsalltag informiert. Speziell für die Münchner Schulen und Betreuungseinrichtungen gibt es außerdem das „Fifty-Fifty-Programm“, das ebenfalls zu einem sparsamen Umgang mit Ressourcen beiträgt.

Energiesparen in München: Beleuchtung in der Stadt wird reduziert

Die nächtliche Beleuchtung historischer Gebäude, wie etwa des Rathauses, war bislang auf 23 Uhr reduziert. Künftig wird sie ganz entfallen. Die Straßenbeleuchtung in München wird bereits seit dem vergangenen Jahr auf energiesparende LED-Technik umgestellt, das Beleuchtungsniveau der Straßen wird reduziert (Hauptstraßen ab 22 Uhr). Außerdem werden, unter Wahrung der Verkehrssicherheit, schon jetzt rund 48 Prozent aller Ampeln zu verkehrsschwachen Zeiten abgeschaltet und über 99 Prozent aller Ampelanlagen werden stromsparend betrieben.

Die meisten Brunnen in München werden nachts abgeschaltet, sobald die Sichtbarkeit, Funktion und Nutzung nicht mehr erforderlich sind.

Auch die Gemeinden im Würmtal gehen Maßnahmen zum Energiesparen nach.

