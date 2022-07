Energiekrise: So sparen die Würmtal-Kommunen Ressourcen ‒ Die Maßnahmen im Überblick

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Ob bei der Straßenbeleuchtung, beim Sommerbad Gauting oder dem „Eiswunder“ Planegg: Die Gemeinden wollen Energie einsparen. © dpa/Fabian Sommer

Energiekrise: Schulen und Schwimmbäder im Würmtal kälter, im Herbst könnten sogar Schließungen drohen. Die Energie-Sparmaßnahmen im Überblick...

Würmtal - „Was macht die Gemeinde, um Energie zu sparen?“: Mehrfach sei diese Frage an die Verwaltung in Gräfelfing herangetragen worden, woraufhin die Gemeinde eine Erklärung zu ihren Sparmaßnahmen veröffentlicht hat. Hallo hat auch bei den anderen Würmtal-Kommunen nachgefragt, was deren Pläne sind. Die kurz- und mittelfristigen Maßnahmen im Überblick:

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Energiesparen im Würmtal: Das sind die Maßnahmen der Gemeinden

Gräfelfing: Zurzeit ermitteln Gemeindemitarbeiter, in welchen Schul-, Kita-, Wohn- und Bürogebäuden der Gemeinde die Heizanlagen noch technisch optimiert werden können. Das Rathaus wird derzeit energetisch saniert. Ein großer Energieverbraucher ist das Schwimmbad an der Volksschule Lochham. Dort wird die Wassertemperatur etwas reduziert – pro Grad weniger werden etwa zehn Prozent der für die Wassertemperatur aufgewendeten Energie einsgespart. Derzeit soll – außer in den Ferien (siehe Kasten) – das Hallenbad geöffnet bleiben. „Sollte es allerdings im Herbst oder Winter zu gravierenden Engpässen kommen, wird möglicherweise auch eine temporäre Schließung erforderlich.“

Gauting: Auch das Gautinger Sommerbad schraubt an den Temperaturen. Statt 34 Grad hat das Warmwasserbecken jetzt nur noch 32, im Schwimmbecken sind es circa 22 anstatt 24 Grad. Sollte sich die Situation weiter zuspitzen, könnten weitere Maßnahmen ergriffen werden, sagt Gemeinde-Sprecher Andreas Röming. „Dazu zählt etwa, das Warmwasser in kommunalen Sportanlagen abzuschalten sowie in großen gemeindlichen Gebäuden (Feuerwehren, Schulen) die Temperaturen leicht zu senken.“ Zudem werde überlegt, das Sommerbad in diesem Fall gar nicht mehr zu heizen.

Planegg: Die Nahwärmeversorgung durch ein Blockheizkraftwerk (BHKW) soll erweitert werden. Auf dem Areal von Gymnasium und Kupferhaus werde „noch in diesem Jahr“ ein zweites BHKW errichtet, teilt die Gemeinde mit. Das spare 50 Prozent C0² im Vergleich zu Gasheizungen. Desweiteren verweist Sprecherin Kiki Xander auf bereits Umgesetzes: die seit 2010 sukzessive Umrüstung von Straßenbeleuchtungen auf LED, energetische Sanierungen kommunaler Gebäude – etwa des Archivs – oder das Förderprogramm der Gemeinde, um Energieeinsparungen in privaten Haushalten zu unterstützen.

Am Donnerstag, 28. Juli, debattiert der Gemeinderat zudem über die Zukunft eines der größten Energiefresser Planeggs: die Eislauffläche am Sportpark. Die Gemeinde will aufgrund der immer wärmeren Winter eine Grundsatzentscheidung über den weiteren Betrieb treffen. Die CSU-Fraktion hat einen Vorschlag eingereicht, um das „Eiswunder“ trotzdem zu erhalten: die Fläche soll künftig mit Kunsteis betrieben werden, das ohne den Einsatz größerer Mengen von Wasser und Strom aufgebaut und erhalten werden könnte.

Neuried: Auch Neuried setzt auf Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung: „Ende des Jahres werden in vier Gemeindebereichen die Straßenlaternen auf LED umgestellt“, teilt Sprecherin Inke Franzen mit. Im Gemeinderat soll weiterhin debattiert werden, die Beleuchtung nachts abzuschalten. Außerdem nimmt die Gemeinde ihre Verwaltung in die Pflicht: „Generell sind natürlich alle Mitarbeiter dazu angehalten, Klimageräte und Heizungen sparsam zu nutzen.“

Krailling: Eine Stellungnahme der Gemeinde zu der eine Woche im Voraus versendeten Anfrage von Hallo ging bis Redaktionsschluss nicht ein.

Nach Informationen der Kraillinger FDP-Fraktion will die Gemeinde allerdings ebenfalls Sparmaßnahmen umsetzen. So soll der Brunnen vor dem Rathaus abgeschaltet und die Beleuchtung in dem Gebäude reduziert werden. Generell soll die Straßenbeleuchtung auf 50 Prozent Leistung gedimmt werden.

Für 2023 sollen zudem zusätzliche Mittel im Haushalt eingeplant werden, um weitere Photovoltaik-Anlagen auf Dächern kommunaler Gebäude zu errichten.

Die Gewerbetreibenden in der Kraillinger Innovationsmeile würden ebenfalls gebeten, eigene Einsparmöglichkeiten zu suchen.

Schwimmbad in den Ferien zu Das Hallenbad auf dem Schulcampus Lochham ist in den Sommerferien für die Öffentlichkeit von Montag, 15. August, bis einschließlich Sonntag, 11. September, geschlossen. Ab Mittwoch, 14. September, (montags und dienstags ist das Schwimmbad ohnehin geschlossen) ist es zu den üblichen Zeiten wieder geöffnet.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert