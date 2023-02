Energiespar-Aktion in München: Teilnehmer können sich über Prämien freuen ‒ SWM ziehen Zwischenfazit

Von: Sebastian Obermeir

Teilen

Energiespar-Aktion in München: SWM ziehen Zwischenfazit und senken Strompreise. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

In München können sich Teilnehmer der Energiespar-Aktion der SWM auf Prämien freuen. Andere Kunden profitieren vom sinkenden Strompreis und der Preisbremse.

München ‒ Was für freudige Nachrichten, die einige SMW-Kunden in ihrem E-Mail-Postfach hatten: „Herzlichen Glückwunsch! Sie haben wenig verbraucht und erfolgreich an der Energiespar-Aktion teilgenommen.“

Zwischenfazit zur SWM-Energiespar-Aktion in München

Knapp 24 000 Teilnehmer hatten sich laut SWM für die Prämienaktion von Oktober bis Dezember registriert, bei der 50 bis 100 Euro winkten.

Diejenigen, die sich für die Variante 2 („Ich habe bereits gespart“) entschieden hatten, haben nun entsprechende Info-Mail erhalten. Ihre Prämie solle innerhalb der nächsten zwei Monate ausbezahlt werden, versprechen die SWM darin.

Für die 12 000 Teilnehmer der Variante 1 („Ich möchte sparen“) läuft der Abrechnungs- und Einsparungszeitraum noch. „Die Gesamthöhe der Prämien steht daher noch nicht fest.“



SWM senkt Strompreise in München - auch Preisbremse reduziert Kosten

Gute Nachrichten gibt es aber für alle Kunden: Ab 1. April senken die SWM die Strompreise um zehn Cent pro Kilowattstunde. Gegenüber dem aktuellen Preis seien das rund 15 Prozent, rechnet die SWM vor.

Dazu kommt die staatliche Strompreisbremse: Mit der Preissenkung und der Preisbremse zusammen reduzieren sich die Stromkosten für den Münchner Durchschnittshaushalt, der 2500 kWh/Jahr verbraucht, um rund 30 Prozent.

Die Zählerstände dürften die Bürger also weiterhin im Blick haben.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.