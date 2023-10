Verdächtiger Engländer in U-Haft ‒ Polizei München beendet Ermittlungen zu Mord an Josef Brunner nach 44 Jahren

Der Rentner Josef Brunner wurde vor 44 Jahren tot in seiner Badewanne gefunden. Die Münchner Polizei hat nun einen Verdächtigen und die Mord-Ermittlungen abgeschlossen.

München / Giesing ‒ Nach einem Mord vor 44 Jahren hat die Münchner Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen und die Ermittlungen abgeschlossen.

Der 69-jährige Rentner Josef Brunner wurde am 02.01.1979 tot in der Badewanne seiner Wohnung in Obergiesing gefunden, nachdem Verwandte sich Sorgen gemacht hatten.

Mord-Ermittlungen zu Josef Brunner beendet - Polizei München nimmt verdächtigen Engländer fest

Brunner war damals am 30. Dezember 1978 das letzte Mal lebend gesehen worden, in Begleitung eines jungen Mannes. Er starb durch wiederholte Schläge auf den Kopf, wie die Ermittlungen ergaben.

Zudem wurden Bargeld sowie ein Ring aus seiner Wohnung an der Werinherstraße gestohlen. Die zuständige Mordkommission grenzte den Tatzeitpunkt auf die Nacht vom 30.12. auf den 31.12.1978 ein.

Bekannt war, dass der Rentner homosexuell war und häufig Umgang mit jungen Männern aus der Stricher-Szene hatte. Obwohl damals kein Tatverdächtiger ermittelt wurde, stellten die Polizei relevante Fingerabdrücke am Tatort fest und es wurde nach einem unbekannten Engländer gefahndet.

Mord vor 44 Jahren in Badewanne - Verdächtiger nun in U-Haft

Wie das Münchner Polizeipräsidium am Montag berichtet, wurden die Ermittlungen in diesem Fall nie eingestellt und in Bezug auf die Fingerspuren eine erneute Auslandsrecherche über das Bayerische Landeskriminalamt angestoßen.

Die Anfrage ergab dann einen Treffer in Bezug auf einen 70-jährigen Engländer.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft beantragten daraufhin einen Haftbefehl und der Verdächtige wurde am 22. März 2023 in Großbritannien festgenommen. Der Mann wurde dann am 06. April nach Deutschland ausgeliefert und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Anklage am Landgericht München I Anklage eingereicht, ein Verhandlungstermin steht aber noch nicht fest.

