Enormer Sachschaden durch Brand in München ‒ Feuerwehr rückt wegen Feuer und Rauch zu Wohnung aus

Die Feuerwehr rückte wegen Feuer und Rauch in einer Wohnung in München zum Einsatz aus. Der Brand verursachte einen hohen Sachschaden. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wegen einem Brand in der Isarvorstadt rückte die Feuerwehr München zum Einsatz aus. Feuer und Rauch in der Wohnung verursachten einen hohen Sachschaden.

München / Isarvorstadt ‒ Bei einem Brand in München ist ein Schachschaden von etwa 250.000 Euro entstanden. Durch das Feuer wurde glücklicherweise kein Bewohner des Hauses verletzt.

Feuer und Rauch in Wohnung in München - Brand verursacht hohen Sachschaden

Gleich mehrere Anwohner der Adlzreiterstraße in der Isarvorstadt meldeten dem Notruf 112 am Samstag, gegen 21.50 Uhr, die Flammen auf einem Balkon. Die ausgerückte Feuerwehr sah das Feuer und den Rauch schon beim Einbiegen in die Straße.

Die Einsatzkräfte gingen laut Feuerwehr innen zum Löschangriff über das Treppenhaus zur betroffenen Wohnung vor und bekämpften den Brand gleichzeitig über die Drehleiter von außen. Nach wenigen Minuten konnten sie die Flammen löschen.

Ein Hochleistungslüfter befreite das Gebäude vom Rauch. Anschließend wurden die darüberliegenden und angrenzenden Wohnungen auf mögliche Schäden kontrolliert.

Feuerwehr-Einsatz in der Adlzreiterstraße in der Isarvorstadt

Während der Löscharbeiten betreuten die anwesenden Teams des Rettungsdienstes 20 Bewohner des Hauses. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Alle Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen.

Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

