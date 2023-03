Unbereinigter Gender Pay Gap im Zeitverlauf

„Lohn- und Renten-Falle“: Frauen verdienen immer noch weniger als Männer ‒ Vor allem in Bayern

Von: Kristina Beck

65 Tage haben Frauen in Deutschland seit dem 1. Januar 2023 unbezahlt gearbeitet. Das ergibt die neue Bilanz des Equal Pay Day, der heuer auf den 7. März fällt. (Symbolbild) © Andrea Warnecke/dpa

Frauen verdienen in Bayern 21 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Eine Gewerkschaft fordert eine transparente Lohn-Kommunikation in den Unternehmen.

München ‒ 5,43 Euro mehr verdient ein Mann in Bayern durchschnittlich mehr in der Stunde als eine Frau ‒ bei gleicher Qualifikation. Der unbereinigte Gender Pay Gap liegt somit bei 21 Prozent, wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilt.

Equal Pay Day 2023: Wie viel verdienen Frauen und Männer in Bayern?

Anlässlich des deutschlandweiten Equal Pay Day am 7. März veröffentlicht die Behörde die neuesten Beschäftigenzahlen in Deutschland, wonach Frauen im Jahr 2022 in Deutschland im Durchschnitt 18 Prozent weniger verdienen als Männer. In Bayern sei die geschlechtsspezifische Lohnlücke im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt um drei Prozentpunkte größer.

Der Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Der bereinigte Gender Pay Gap, der strukturelle Unterschiede zwischen den Geschlechtern berücksichtigt, liegt im Freistaat sowie im Bundesdurchschnitt bei sieben Prozent.

Bis zum Equal Pay Day am 7. März arbeiten Frauen im Vergleich zu Männern in Deutschland rein rechnerisch ohne Vergütung.

Je geringer die Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern ist, desto früher im Jahr findet der Aktionstag für Lohngerechtigkeit statt. Da dieser in Bayern im Jahr 2022 um drei Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt liegt, findet der Equal Pay Day im Freistaat elf Tage später, also am 18. März 2023, statt.

Unbereinigter Gender Pay Gap 2022 bei 21 Prozent

Nach den Ergebnissen der Verdiensterhebung 2022 beträgt der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen in Bayern 20,41 Euro, der von Männern 25,84 Euro. Dadurch ergibt sich für Bayern im Jahr 2022 ein absoluter Verdienstunterschied in Höhe von 5,43 Euro. Der unbereinigte Gender Pay Gap liegt somit bei 21 Prozent.

Unbereinigter Gender Pay Gap Der Gender Pay Gap beschreibt die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Frauen und dem von Männern. Dieser Abstand (Englisch: „gap“) wird als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes der Männer angegeben. Dabei sind zwei Indikatoren mit unterschiedlicher Intention verfügbar: Der unbereinigte Gender Pay Gap vergleicht allgemein den Durchschnittsverdienst aller Arbeitnehmer beziehungsweise Arbeitnehmerinnen miteinander. Somit wird auch der Teil des Verdienstunterschieds erfasst, der beispielsweise durch unterschiedliche Berufe oder Karrierestufen verursacht wird. Dagegen misst der bereinigte Gender Pay Gap den Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien. Strukturbedingte Faktoren sind hier also weitgehend herausgerechnet. Quelle: Destatis/Statistisches Bundesamt

München: Mini-Jobs bis zu 56 Prozent in Frauenhand

Der bedeutendste Grund für die Lohnlücke im Jahr 2022 ist, dass Frauen häufiger in Berufen und Branchen arbeiten, die ein eher niedriges Lohnniveau aufweisen (z. B. Gesundheits- und Sozialwesen). Die verbleibenden 33 Prozent des Verdienstunterschieds können dem Landesamt für Statistik zufolge nicht erklärt werden und entsprechen somit dem bereinigten Gender Pay Gap.

„Die 520-Euro-Arbeit ist weiblich: Von den rund 158.650 Mini-Jobs in München sind 56 Prozent in Frauenhand – in der Nahrungsmittelindustrie liegt der Anteil sogar bei 67 Prozent“, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Dienstag mit.

Im Landkreis ist die Lohn-Schere sogar noch weiter geöffnet. Von den rund 55.800 Teilzeitstellen im Landkreis München sind 71 Prozent von Frauen besetzt, in der Nahrungsmittelindustrie liegt der Anteil bei 84 Prozent. Ein Großteil der Vollzeitstellen sind Männer in vielen Branche in der Überzahl.

Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern als Lohn- und Renten-Falle ‒ Gewerkschaft fordert Nachbesserungen in der Lohnkommunikation

Tim Lünnemann, Geschäftsführer der NGG-Region München, spricht von einer „Lohn- und Renten-Falle“: „Teilzeitarbeit bedeutet immer ein schmaleres Portemonnaie – und auch eine kleinere Rente.“ Hinzu komme, dass Frauen im Bundesdurchschnitt sieben Prozent weniger pro Stunde verdienten als Männer. Und das bei einer vergleichbaren Qualifikation, Tätigkeit und Erwerbsbiografie, so die NGG München.

Es sei daher wichtig, mit einem Tabu zu brechen: „Über Geld redet man nicht. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Beim Lohn sollte man in den Betrieben im Landkreis München aber mal eine Ausnahme machen“, fordert Tim Lünnemann.

Überall dort, wo es einen Betriebsrat gibt, könne der auch die „Lohn-Kommunikation im Unternehmen beleben“. Ansonsten gebe es zwar einen Rechtsanspruch darauf, zu erfahren, was ein männlicher Kollege in ähnlicher Position verdient.

Doch das Entgelttransparenzgesetz gilt lediglich in Betrieben mit mindestens 200 Beschäftigten. „Eine Köchin im Restaurant oder eine Verkäuferin in der Bäckerei haben davon allerdings nichts“, so NGG-Geschäftsführer Lünnemann. Hier solle die Bundesregierung dringend nachbessern.



Ziel müsse es sein, die Lohnscheren zwischen Männern und Frauen zu schließen. „Wie dick die Lohntüte ist, das darf nicht vom Geschlecht abhängen. Aber auch nicht davon, wie gut jemand das Lohnpokern beherrscht. Beim Lohn für Arbeit muss mehr Fairness her: Wir brauchen ein neues ‚Lohn-Fair-Play‘“, sagt Tim Lünnemann.

Unbereinigter Gender Pay Gap im Zeitverlauf

Zu Beginn der Messung im Jahr 2006 hat der unbereinigte Gender Pay Gap in Bayern 23 Prozent betragen. Über die Jahre schließt sich die Lohnlücke laut Landesamt für Statistik zwischen den Geschlechtern langsam. Sie habe sich seit dem Höchstwert im Jahr 2010 mit damals 26 Prozent – bei insgesamt steigenden Löhnen – um fünf Prozentpunkte verringert.

Die Erhebungsgrundlage bildet die durchgeführte Verdiensterhebung für April 2022. In Bayern. In einer repräsentativen Stichprobe von gut 6400 Betrieben (und anderen örtlichen Einheiten wie Niederlassungen von Körperschaften, Stiftungen etc.) wurden Angaben zu Verdiensten und Arbeitszeiten der abhängig Beschäftigten aus allen Branchen der Landwirtschaft, des produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereichs erhoben.

