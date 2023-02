Erdbeben in Türkei und Syrien: Bayern plant Unterstützung für Opfer

Erdbeben in Türkei und Syrien: Hilfe auch aus München ‒ Doch nicht alle Arten von Spenden sind nützlich

Von: Kristina Beck

Eine Frau sitzt auf Trümmern, nach dem verheerenden Erdbeben. Mehr als 13 Millionen Menschen in der Türkei sind nach Einschätzung der Regierung von der Erdbebenkatastrophe betroffen. © Khalil Hamra/dpa

Nach dem verheerenden Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze wollen Menschen und Geschäfte aus München und der Region mit Spendenaktionen helfen.

Update: 8. Februar

München ‒ Das Entsetzen über das Erdbeben ist groß, die Hilfsbereitschaft ist enorm. Auch in der Region haben sich Initiativen aufgetan, die auf direktem Wege den Menschen im Erdbebengebiet Unterstützung zukommen lassen wollen.

Hilfe aus München und der Region: So wollen zwei Geschäfte die Erdbeben-Gebiete unterstützen.

Ein Dönergeschäft aus Gauting möchte seinen gesamten Umsatz von Samstag, 11. Februar, an die Türkei überweisen. „Jeder Cent, den wir am Samstag einnehmen, kommt den Opfern in der Türkei zugute“, heißt es auf dem Flyer von CAN‘S Döner Gauting (Bahnhofstraße 36). „Helfen Sie den Menschen in der Türkei, indem Sie am Samstag zu uns zum Essen kommen“, heißt es weiter in dem Aufruf.

Auch die Gautinger Markthalle beispielsweise startet am Samstag, 11. Februar, eine Aktion, bei der das Geschäft seinen Tagesumsatz ins Erdbebengebiet spenden möchte. Es befindet sich am Pippinplatz 1 in Gauting.

„Wer helfen will, kann kommen und es auch persönlich im Geschäft in eine aufgestellte Spendendose einwerfen“, wird im Facebook-Post zum Mitmachen aufgerufen.

Aber: Das BRK warnt vor Sachspenden

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) weist in einer Mitteilung vom Mittwoch darauf hin, dass keine Sachspenden angenommen werden. „Denn: Dringend benötigte Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen müssen freigehalten und dürfen nicht unnötig belastet oder gar blockiert werden.“

Geld zu spenden sei wesentlich effektiver und die Spende flexibler und vor allem bedarfsgerechter einsetzbar als Sachspenden. „Der große Vorteil von Geldspenden ist, dass die Verwendung der Mittel flexibel den sich ändernden Verhältnissen und einer sich verändernden Bedarfslage in den betroffenen Gebieten angepasst werden kann“, heißt es bei BRK.

Wie Sie helfen können

Auf der Seite des Merkur werden vielfältige Spendenmöglichkeiten aufgelistet.

Auch die Stadt München hat ein Spendenkonto für Erdbebenopfer eingerichtet:

Stadtsparkasse München

IBAN DE86 7015 0000 0000 2030 00

BIC SSKMDEMM

Verwendungszweck „Erdbebenhilfe“

Auch der Pfarrverband Gräfelfing hat zum Spenden aufgerufen.

Erica Hügel, Gemeindemitglied in Gräfelfing, ist seit Jahren über die Hilfsorganisation „Support International e.V.“ mit den Franziskanern in Aleppo/Syrien verbunden. Dort werden zurzeit viele Opfer des aktuellen Erdbebens betreut, viele Obdachlose werden versorgt.

Support International e.V. ‒ Volksbank Freiburg

IBAN: DE32 6809 0000 0003 5025 11

BIC: GENODE61FR1 - Verwendungszweck: Erdbeben Syrien

-----------------------------------------------------------------------

Stand Mittwoch Fast 5000 Tote und 24.000 Verletzte wurden bislang gezählt. Bayern bietet Hilfe für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien an.

Erstmeldung: 7. Februar

München ‒ Medizinische Hilfe, Unterbringung und Suche der Opfer sowie Trinkwasser-Aufbereitung ‒ nach dem Erdbeben an der türkischen-syrischen Grenze plant Bayern zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen.

51 Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) brachen am Dienstag zu einem Einsatz in das Katastrophengebiet auf. Unter ihnen ist auch ein Helfer aus München, wie der THW-Landesverband Bayern laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) mitteilte.

Erdbeben in Türkei und Syrien: Bayern plant Unterstützung für Opfer

Nach den verheerenden Beben werden weiter viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Tausende Gebäude stürzten ein, Stand Mittwoch fast 5000 Menschen starben laut Angaben vom Dienstagmorgen. Bisherigen Informationen zufolge wurden in der Südtürkei und in Nordsyrien zudem mehr als 23.500 Menschen verletzt.

„Bayern steht bereit, der Türkei zu helfen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München.

Der Freistaat sei entsetzt über das große Unglück, trauere mit den Opfern und bange mit den Helfern und Angehörigen der Opfer, „dass noch viele gerettet werden können“, zitiert die dpa den bayerischen Ministerpräsidenten.

Konkret habe Bayern medizinische Hilfe angeboten, aber auch bei der Unterbringung und Suche der Opfer sowie der Trinkwasseraufbereitung könne Bayern der Türkei helfen, so Söder. Um die Anteilnahme zu zeigen, seien die Flaggen vor der Staatskanzlei auf Halbmast gesetzt.

Hilfe für Erdbeben-Gebiete in Türkei und Syrien: Bayerisches Rotes Kreuz steht bereit

Bereits am Montag hätten zahlreiche Helfer im THW-Logistikzentrum in Obernburg (Landkreis Miltenberg in Unterfranken) wichtiges Material für den Einsatz der Einheit „Bergung Ausland“ vorbereitet.

Das Team hat den Angaben zufolge unter anderem schweres Gerät zur Rettung von Menschen dabei ‒ zum Beispiel Betonkettensägen. Zudem seien das eigene Camp und Lebensmittel zur eigenen Versorgung für zehn Tage gepackt.

Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) wurden bislang keine angefragt, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Das Deutsche Rote Kreuz stehe aber mit Vertretern des Roten Halbmonds in der Türkei und Syrien in Kontakt. Das BRK könne bei Bedarf etwa mit Trümmersuchhunden und Material zur Trinkwasseraufbereitung helfen, teilt die dpa mit.

