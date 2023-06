Immobilien-Preise in München sinken deutlich ‒ Was eine Wohnung in der Stadt und im Umland kostet

Die Preise für Immobilien sinken im Vergleich zu 2022 deutlich. Der Quadratmeter einer Wohnung bleibt in München jedoch teuer. Wie es im Umland aussieht...

München ‒ In Bayern sinken die Preise für Eigentumswohnungen, doch München bleibt weiterhin unangefochtener Spitzenreiter. Immobilien-Käufer können sich dennoch über einen Rückgang von knapp 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr freuen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in ausgewählten Stadt- und Landkreisen in Bayern untersucht wurden.

Immobilien-Preise in München sinken - Was der Quadratmeter einer Wohnung kostet

„Die hohe Inflation und die gestiegenen Bauzinsen haben den Immobilienboom auch im Süden Deutschlands beendet. Ob in den teuren Großstädten oder den preiswerten ländlichen Regionen – die Kaufpreise sinken nahezu flächendeckend“, sagt Felix Kusch, immowelt Country Managing Director. „Somit könnte der Traum vom Eigenheim, trotz hoher Zinsen, auch für Normalverdiener wieder in den Bereich des Möglichen rücken. Denn angesichts der gesunkenen Nachfrage bietet sich für Käufer die Chance, in Preisverhandlungen weitere Abschläge zu erzielen.“

In München kostet eine Wohnung derzeit durchschnittlich 8.578 Euro pro Quadratmeter. 2022 mussten Immobilien-Käufer in der bayerischen Landeshauptstadt noch mit durchschnittlich 9.510 Euro für den Quadratmeter rechnen. Das entspricht einem Minus von 9,8 Prozent innerhalb eines Jahres.

Auch Wohnung im Umland von München günstiger als 2022

Noch stärkere prozentuale Einbrüche gibt es in mehreren Münchner Umlandkreisen, wenngleich das Preisniveau niedriger ist: So sind die Quadratmeter-Preise von Bestandswohnungen im Landkreis Fürstenfeldbruck (6.197 Euro) um 13,3 Prozent gesunken. Das ist der stärkste prozentuale Rückgang aller untersuchten bayerischen Kreise.

Auch in den Landkreisen Erding (-11,6 Prozent), Dachau (-11,0 Prozent) und Miesbach (-10,5 Prozent) kostet Wohneigentum aktuell deutlich weniger als vor einem Jahr.

Die einzige Ausnahme im Münchener Umland ist der Landkreis Freising, wo sich Eigentumswohnungen um 3,8 Prozent verteuert haben.

