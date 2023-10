Ergebnis der Landtagswahl Bayern im Stimmkreis 123 Landkreis-München-Nord - CSU holt die meisten Stimmen

Landtagswahl im Landkreis München Nord ‒ Neue Ära der CSU?

Von: Romy Ebert-Adeikis

Maximilian Böltl (CSU), 40 Jahre, Bürgermeister, Kirchheim © Tobias Koch

Maximilian Böltl zieht für die CSU im Landkreis München Nord nach der Wahl in Bayern den Landtag. So schnitten die weiteren Parteien im Stimmkreis 123 ab...

München ‒ Die CSU hat im Stimmkreis 123 auch bei der diesjährigen Landtagswahl die meisten Prozente errungen. Erstmals seit 20 Jahren heißt der Landtagsabgeordnete für den nördlichen Landkreis München aber nicht mehr Ernst Weidenbusch – sondern Maximilian Böltl.

Weidenbusch wollte jüngeren Kräften Platz machen. Das kam bei den Wählern offensichtlich an: Mit 38,1 Prozent übertrumpfte Böltl seinen Vorgänger um mehr als sechs Prozent. „Unsere CSU-Mitglieder haben in allen 13 Orten des Stimmkreises über ein Jahr lang riesigen Einsatz gezeigt“, erklärt sich der 40-Jährige den Erfolg.



Aktuell ist Böltl noch Bürgermeister in Kirchheim bei München. „Mir ist sehr wichtig, dass es vor Ort nahtlos weitergehen kann“, betont er. Darum werde er sein Bürgermeisteramt in den nächsten drei Wochen an seinen Stellvertreter übergeben. „Danach wird innerhalb von drei Monaten für sechs Jahre neu gewählt.“



Auf dem zweiten Platz behaupteten sich die Grünen um Direktkandidatin Claudia Köhler. Zwar stürzte die Partei im Stimmkreis von 23 auf 19,7 Prozent. „Es ist trotzdem das zweitbeste Ergebnis jemals“, betont Köhler. Das sei gerade angesichts des generellen Rechtsrucks eine Leistung. Persönlich bangt Köhler noch um einen Wiedereinzug in den Landtag über die Wahlliste – trotz aussichtsreichem Platz sieben. „14 Listenkandidaten aus Oberbayern kommen rein. Aber wir liegen stimmentechnisch bisher alle sehr nah beieinander.“



Drittstärkste Kraft wurden mit 11,6 Prozent die Freien Wähler, vor der SPD (9,7) und der AfD (9,2). Die Wahlbeteiligung lag bei 76,6 Prozent.

