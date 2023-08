Erinnerungszeichen für Franz Stenzer in München ‒ Nationalsozialisten tötetet KPD-Mitglied im KZ Dachau

München bringt ein Erinnerungszeichen für das KPD-Mitglied Franz Stenzer an, der von Nationalsozialisten im KZ Dachau getötet wurde. (Symbolbild) © Inga Kjer/dpa

Franz Stenzer wurde Opfer der Nazi-Verfolgung und im KZ Dachau umgebracht. Die Stadt München setzte dem KPD-Mitglied nun ein Erinnerungszeichen.

München / Pasing ‒ Die Stadt München setzt ein Erinnerungszeichen für Franz Stenzer. Das Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) wurde am 22. August 1933 von Nationalsozialisten im KZ Dachau umgebracht.

Das Zeichen für das Opfer der Nazi-Verfolgung wird nach einer Gedenkveranstaltung am Dienstag, den 22. August um 16 Uhr, an der Nimmerfallstraße 50-58 angebracht, teilt die Landeshauptstadt mit.

Franz Stenzer kam 1900 in Planegg als Sohn einer Arbeiterin zur Welt. Er absolvierte eine Lehre bei der Reichsbahn und war im Ersten Weltkrieg bei der Kaiserlichen Kriegsmarine als Matrose eingesetzt.

Weil er gegen den militärischen Drill protestierte, erhielt er einen Monat strengen Arrest. Nach Kriegsende arbeitete er im Münchner Bahnbetriebswerk I.

1920 trat er der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) bei. 1922 heiratete er Emma Bausch, die drei Töchter zur Welt brachte.

Die Familie lebte in der Friedrich-Ebert-Straße 1c in Pasing, der heutigen Nimmerfallstraße 54. Franz Stenzer gehörte seit 1924 der KPD-Bezirksparteiführung Südbayern an. 1929 und 1932 delegierte ihn die Partei nach Moskau. Er übernahm in der Folge hohe Parteifunktionen und war für die Gewerkschaftsarbeit in ganz Bayern zuständig. Im November 1932 wurde er in den Deutschen Reichstag gewählt.

Franz Stenzer wurde Opfer der Nazi-Verfolgung

Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten hielt sich Franz Stenzer versteckt, nahm aber an der illegalen Tagung der KPD am 7. Februar 1933 in Ziegenhals bei Berlin teil. Außerdem organisierte er aus dem Untergrund die Arbeit seiner Partei.

Am 30. Mai 1933 verhaftete ihn die Gestapo in seinem Versteck am Münchner Roecklplatz und lieferte ihn in das KZ Dachau ein. Dort war er schwersten Folterungen ausgesetzt. Am 22. August 1933 ermordete ihn die SS mit einem Genickschuss.

Seine Ehefrau wurde im April 1933 inhaftiert; nach Franz Stenzers Beisetzung kam sie frei und flüchtete mit ihren Töchtern über mehrere Zwischenstationen in die Sowjetunion. 1946 kehrte sie nach Deutschland zurück und lebte in der DDR. Sie starb 1998 in Berlin.

Zu den Erinnerungszeichen Erinnerungszeichen werden seit 2018 an Orten angebracht, an denen Menschen lebten, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Die Erinnerungszeichen bestehen aus gebürstetem Edelstahl und sind vergoldet. Es gibt sie in zwei Ausführungen – als Wandtafeln an der Fassade und als Stelen auf öffentlichem Grund. Sie enthalten die wichtigsten Lebensdaten, Angaben zum Schicksal und – falls vorhanden – ein Bild. Durch die gelochte Oberfläche können die Informationen auch ertastet werden. Weitere Informationen unter www.erinnerungszeichen.de.

