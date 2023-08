Erinnerungszeichen für Pasinger KPD-Politiker Franz Stenzer

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Pfarrer Björn Mensing und Stadtrat Stefan Jagel bringen das Erinnerungszeichen für Franz Stenzer an der Nimmerfallstraße an. © Andreas Schwarzbauer

Die Nationalsozialisten ermordeten den Pasinger Franz Stenzer im KZ Dachau. Nun erhält er ein Erinnerungszeichen der Stadt München. Wer sich dafür einsetzte und warum die Nazis Stenzer verfolgten

München / Pasing ‒ Er war einer der ersten Münchner, den die Nationalsozialisten im KZ Dachau ermordeten. Anlässlich seines 90. Todestags hat die Stadt nun ein Erinnerungszeichen für Franz Stenzer an seinem ehemaligen Wohnort an der Nimmerfallstraße 50-58 in Pasing angebracht. Stenzer war ein hochrangiger Funktionär der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), für die er zunächst im Pasinger Stadtrat und später im Reichstag saß.

Erinnerungszeichen für Pasinger Franz Stenzer: Festnahme, Folterung und Ermordung des KPD-Politikers im KZ Dachau

Er kam 1900 als Sohn einer alleinerziehenden Arbeiterin in Planegg zur Welt und absolvierte eine Lehre bei der Reichsbahn. 1922 heiratete er Emma Bausch und bekam mit ihr drei Töchter. Die Familie lebte in einer genossenschaftlichen Wohnanlage an der Friedrich-Ebert-Straße 1c – heute Nimmerfallstraße 54 – in Pasing. Ab 1920 engagierte sich Stenzer bei der KPD und stieg rasch in die nationale Führungsebene der Partei auf. Unter anderem war für die Gewerkschaftsarbeit in ganz Deutschland zuständig.

Der Pasinger KPD-Politiker Franz Stenzer wurde von den Nationalsozialisten im KZ Dachau ermordet. © Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten tauchte Stenzer unter und organisierte die Parteiarbeit und Widerstand aus dem Untergrund. Am 30. Mai 1933 verhaftete ihn die Gestapo in seinem Versteck am Roecklplatz und brachte ihn in das KZ Dachau. Dort wurde er schwer gefoltert, ehe ihn die SS am 22. August 1933 ermordete. Offiziell wurde Stenzer, der kaum noch laufen konnte, bei einem Fluchtversuch erschossen. Doch er starb durch einen Genickschuss. Seine Frau Emma konnte mit den Kindern über Umwege in die Sowjetunion fliehen und kehrte 1946 nach Deutschland zurück.

An dieses Pasinger Ehepaar erinnert ebenfalls ein Erinnerungszeichen.

Erinnerungszeichen für Pasinger Franz Stenzer: Pfarrer initiiert Gedenktafel an der Nimmerfallstraße

Initiiert hatte die Gedenktafel Björn Mensing, Pfarrer in der Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau. „Meine Motivation ist, dass die evangelische Kirche damals gegen die Verfolgung der Kommunisten und Sozialdemokraten nicht nur nichts getan, sondern sie sogar befürwortet hat.“ So sei beispielsweise im evangelischen Gemeindeblatt für München 1933 ihre Inhaftierung begrüßt worden. „Denn viele von denen, die im Konzentrationslager sind, hatten nichts Gutes vor“, zitiert Mensing. „Deshalb müssen wir uns jetzt zumindest darum bemühen, an sie zu erinnern“, erklärt er sein Engagement.

Luisengymnasium gedenkt ehemaliger jüdischer Schülerinnen

Stenzer ist deshalb nicht der einzige, für den Mensing ein Erinnerungszeichen beantragt hat. Er wünscht sich für alle Münchner, die die Nationalsozialisten 1933 – also vor 90 Jahren – ermordeten, eine Gedenktafel. Ihre Schicksale hat der Pfarrer recherchiert. Im Archiv der Gedenkstätte stieß er beispielsweise auf zwei Briefe: Einen hatte Franz Stenzer nach vier Wochen im KZ Dachau an seine Eltern geschrieben. Er bat sie an seine damals ebenfalls inhaftierte Frau Emma „herzliche Grüße und Küsse“ auszurichten. „Sie soll mutig an alle Schwierigkeiten und Schicksalsschläge herantreten.“ Im zweiten hatte ein Mitgefangener 1946 Stenzers Frau von der gemeinsamen Haftzeit in einem verschimmelten und verschlammten Kartoffelkeller berichtet.

Erinnerungszeichen für Pasinger Franz Stenzer als Ort zum Innehalten

Für Stadtrat Stefan Jagel (Linke) sind die Erinnerungszeichen ein „aktives Bekenntnis zu den Menschenrechten“. Der örtliche BA-Chef Frieder Vogelsgesang (CSU) sagte beim Anbringen der Tafel: „Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, an die Vergangenheit zu erinnern, um für die Zukunft gewappnet zu sein.“ Stenzers Enkelin Tatjana Trögel sieht das ähnlich. Sie ließ in einem Grußwort mitteilen: „Ich erlebe in meinem Heimatort in Brandenburg erstarkende rechte Kräfte. Daher bin ich über jedes Erinnerungszeichen auf Augenhöhe froh, das zum Innehalte einlädt.“

Zu den Erinnerungszeichen Erinnerungszeichen werden seit 2018 an Orten angebracht, an denen Menschen lebten, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Die Erinnerungszeichen bestehen aus gebürstetem Edelstahl und sind vergoldet. Es gibt sie in zwei Ausführungen – als Wandtafeln an der Fassade und als Stelen auf öffentlichem Grund. Sie enthalten die wichtigsten Lebensdaten, Angaben zum Schicksal und – falls vorhanden – ein Bild. Durch die gelochte Oberfläche können die Informationen auch ertastet werden. Weitere Informationen unter www.erinnerungszeichen.de.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.