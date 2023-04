Erwin Kahn war das erste Mordopfer (33) der Nazis in München ‒ Stadt gedenkt mit einem Erinnerungszeichen

Erinnerungsarbeit

München gedenkt der Opfer des NS-Regimes und setzt ein Erinnerungszeichen für Erwin Kahn, das erste Mordopfer der Nazis in München.

Erwin Kahn überlebt zwei Kopfschüsse im KZ Dachau. Vier Tage später stirbt er in einem Münchner Klinikum ‒ wahrscheinlich von SS-Wachleuten erwürgt.

München / Ludwigsvorstadt ‒ Gerade 33 Jahre alt war Erwin Kahn, als er am 12. April 1933 im Konzentrationslager Dachau mit zwei Kopfschüssen niedergeschossen wurde ‒ und vier Tage später wahrscheinlich durch Fremdverschulden in der Chirurgischen Klinik in der Nußbaumstraße starb. Er ist war das erste Mordopfer der Nationalsozialisten nach deren Machtübernahme im März 1933.

Erinnerungszeichen zum 90. Todestag des ersten Mordopfers der Nationalsozialisten in München

An Kahns 90. Todestag, 16. April 2023, wird an seinem ehemaligen Wohnhaus in der Hans-Sachs-Straße 18 ein Erinnerungszeichen gesetzt. Um 16.30 Uhr findet im St.-Vinzenz-Haus des LMU Klinikums in der Nußbaumstraße eine Gedenkveranstaltung statt. Um 17.30 Uhr wird in der Hans-Sachs-Straße 18 das Erinnerungszeichen angebracht.

Programm am Sonntag, 16. April 2023 im Überblick:

15.30 Uhr ‒ Stadtrundgang zu den Anfängen des NS-Terrors

16.30 Uhr ‒ Gedenkveranstaltung für Erwin Kahn im St.-Vinzenz-Haus, LMU Klinikum, Nußbaumstraße 5

17.30 Uhr ‒ Anbringung des Erinnerungszeichens am ehemaligen Wohnort Hans-Sachs-Straße 18

Wer war Erwin Kahn? ‒ Und wieso musste er sterben?

Erwin Kahn kam am 12. September 1900 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in München zur Welt. 1928 heiratete er in Bukarest Euphrosina Vessar. Zurück in München lebte das junge Paar in verschiedenen Wohnungen, zuletzt in der Hans-Sachs-Straße 18. Die SA verhaftete Kahn am 11. März 1933 auf offener Straße und lieferte ihn in ein Polizeigefängnis ein.

Am 22. März 1933 wurde er in das an diesem Tag eröffnete KZ Dachau verschleppt. Dort verübte die Lager-SS am 12. April das erste Massaker an kommunistischen Häftlingen mit jüdischen Wurzeln, bei dem drei Männer aus Franken ums Leben kamen.

Erwin Kahn, der nicht in der Kommunistischen Partei war, wurde aufgrund eines Zufalls ebenfalls niedergeschossen: Er hatte sich bei einem Aufruf gemeldet, da er denselben Nachnamen hatte wie eines der drei Opfer. Erwin Kahn überlebte zwei Kopfschüsse, wurde nach dem Einschreiten eines Polizeileutnants in die Chirurgische Klinik in der Münchner Nußbaumstraße gebracht und dort operiert.

Am 15. April 1933 schilderte er dort seiner Frau den Tathergang. In der folgenden Nacht zum 16. April 1933 starb Erwin Kahn. Die Obduktion des Gerichtsmedizinischen Instituts der LMU ergab, dass er mit stumpfer Gewalt gegen den Kehlkopf umgebracht worden war. Wahrscheinlich hatten ihn Wachleute von SA und SS erwürgt.

Das sind die Teilnehmer werden:

Stadtrat Beppo Brem in Vertretung des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt München

Dr. Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern

Ernst Grube, Holocaust-Überlebender und Präsident der Lagergemeinschaft Dachau

Dr. Björn Mensing, Initiator des Erinnerungszeichens, Kirchenrat, Pfarrer und Historiker an der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau

Erinnerungszeichen Erinnerungszeichen werden seit 2018 an Orten angebracht, an denen Menschen lebten, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Die Erinnerungszeichen bestehen aus gebürstetem Edelstahl und sind vergoldet. Es gibt sie als Wandtafeln an der Fassade und als Stelen auf öffentlichem Grund. Sie enthalten die wichtigsten Lebensdaten, Angaben zum Schicksal und – falls vorhanden – ein Bild. Hier gibt es eine Karte der Erinnerungszeichen für Opfer des NS-Regimes.

