Ersatzbusse statt U-Bahn zwischen Studentenstadt und Garching

Von: Andreas Schwarzbauer

Busse statt U-Bahnen sind nachts auf einem Abschnitt der U6 unterwegs. © Westermann

An mehreren Tagen wird die U6 zwischen Studentenstadt und Garching Forschungszentrum nachts durch Busse ersetzt. Grund sind Schienenschleifarbeiten

Freimann - Wegen Schienenschleifarbeiten wird die U6 heute, Sonntag, 5. März, von 22.30 Uhr bis Betriebsende zwischen Garching-Forschungszentrum und Studentenstadt durch Busse ersetzt. Fahrräder kann die MVG in den Ersatzbussen aus Platz- und Sicherheitsgründen nicht befördern.

Ersatzbusse zwischen Studentenstadt und Garching auch an weiteren Tagen

Die letzte U-Bahn nach Fröttmaning fährt um 22.12 Uhr am Marienplatz ab, der letzte Zug in Richtung Klinikum Großhadern um 22.13 Uhr an Garching-Forschungszentrum und um 22.22 Uhr in Fröttmaning.

Dieselbe Regelung gilt auch am Montag, 6. März, am Donnerstag, 9. März, sowie von Montag, 13. März, bis Donnerstag, 16. März.

