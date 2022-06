Mit dem 9-Euro-Ticket in Bayern unterwegs ‒ Deutsche Bahn und MVV in München erwarten Ansturm an Pfingsten

Von: Jonas Hönle

Wegen des 9-Euro-Ticket wird an Pfingsten ein Ansturm auf Züge der Deutschen Bahn erwartet. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Deutsche Bahn (DB) und der MVV in München erwarten wegen des 9-Euro-Ticket einen Ansturm auf Züge und S-Bahnen an Pfingsten. Welche Strecken in Bayern besonders betroffen sind.

In Bayern müssen sich Fahrgäste, Ausflügler und Urlauber am Pfingstwochenende voraussichtlich auf volle Regionalzüge und Busse einstellen.

Am ersten Wochenende, an dem das 9-Euro-Ticket in Deutschland gilt, rechnen die Deutsche Bahn (DB) und der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund MVV mit weit mehr Andrang als üblich.

Der Start der Rabattaktion für den öffentlichen Nahverkehr am Mittwoch hingegen verlief in geregelten Bahnen, wie Deutsche Bahn und der MVV berichteten.

Ebenfalls zu Pfingsten erwartet der ADAC viele Staus in Deutschland und hat besonders belastete Autobahnen identifiziert - auch auf Strecken im Ausland brauchen Urlauber Geduld.

Wegen 9-Euro-Ticket - Deutsche Bahn (DB) und MVV in München erwarten Ansturm an Pfingsten in Bayern

An kommenden Wochenende um Pfingsten wird es aller Voraussicht nach voll in Regionalbahn und S-Bahnen werden.

Die Bahn-Tochter DB Regio Bayern warnte vor „einer zusätzlich erhöhten Auslastung“ in Regionalzügen zu Touristenorten wie Kochel am See, Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf und Lindau am Bodensee. In Express-Zügen wie von München nach Nürnberg oder von Würzburg nach Bamberg könne es wegen des 9-Euro-Tickets ebenfalls voll werden.

Die Bayerische Regionalbahn, die in Oberbayern unter anderem die bei Ausflüglern beliebten Strecken zum Tegernsee und zum Schliersee betreibt, appelliert an ihre Fahrgäste, nicht zu Spitzenzeiten zu fahren, auf großes Gepäck zu verzichten und auch keine Fahrräder mitzunehmen. „Wir meinen das ernst, weil wir mit einem Ansturm rechnen“, sagte eine Sprecherin.

Auch der MVV in München erwartet einen Ansturm um Pfingsten. Allerdings sei man zu diesen Zeiten schon bislang gut ausgelastet gewesen. Zum Gebiet des MVV gehören unter anderem die Münchner S-Bahnen, die nach Starnberg und Herrsching am Ammersee fahren und schon an gewöhnlichen sonnigen Wochenenden oft sehr voll sind.

„Bei uns wird alles rollen, was rollen kann“, sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch. Der Konzern hat angekündigt, über den gesamten Gültigkeitszeitraum des Tickets unter anderem 50 zusätzliche Züge fahren zu lassen, womit täglich 250 weitere Fahrten möglich würden.

Ähnliche Maßnahmen ergreifen auch andere Verkehrsverbünde und -unternehmen. In München sollen zusätzliche Fahrzeuge etwa im U- und S-Bahnverkehr zum Einsatz kommen. Ob das alles reicht, bleibt abzuwarten. Die Kapazitäten sind sowohl mit Blick auf die Infrastruktur als auch auf Fahrzeuge begrenzt.

Ansturm auf Züge der Deutsche Bahn wegen 9-Euro-Ticket an Pfingsten erwartet

Wie viele zusätzliche Fahrgäste aufgrund des 9-Euro-Tickets über Pfingsten in Busse und Bahnen steigen werden, ist nach wie vor völlig offen.

„Zu Pfingsten sind die Züge ohnehin gut gefüllt“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch. Hinzu kommt, dass die Fahrgastzahlen bei der Bahn zuletzt auch ohne Sondertickets wieder deutlich gestiegen sind.

Über Ostern hat der Konzern sogar mehr Reisende in den Zügen gezählt als Ostern 2019 - vor der Krise. Es dürfte also auf jeden Fall voll werden, besonders auf touristischen Strecken.

Die Berliner Ampelkoalition will mit den 9-Euro-Tickets die Bürger von hohen Energiekosten entlasten und neue Fahrgäste für Bus und Bahn gewinnen. Die Fahrkarte kann für die Monate Juni, Juli und August gekauft werden und gilt jeweils von Monatsanfang bis Monatsende.

