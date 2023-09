Warum ein Eurofighter am Flughafen München gelandet ist

Von: Andreas Schwarzbauer

Ein Eurofighter der Bundeswehr ist am Mittwoch auf dem westlichen Vorfeld des Flughafens München entlang gerollt. © Michael Fritz, Flughafen München Gmbh

Die Luftwaffe ist mit einem Eurofighter am Franz-Josef-Strauß-Flughafen gelandet. Warum das regelmäßig auf zivilen Flughäfen passiert

München - Kein alltäglicher Anblick auf dem Münchner Flughafen: Ein Kampfflugzeug vom Typ „Eurofighter“ der Bundeswehr ist am heutigen Mittwoch auf der nördlichen Start- und Landebahn angekommen und über das westliche Vorfeld gerollt.

Das ist der Grund für die Landung des Eurofighters am Flughafen München

Der Airport München teilt mit, dass dies zwar selten aber in regelmäßigen Abständen vorkommt: „Um für Notfälle gewappnet zu sein, übt die Luftwaffe in regelmäßigen Abständen Landungen, Betanken und Starts auf großen zivilen Verkehrsflughäfen - so auch in München“.

Bereits vor einigen Tagen sorgte die Landung eines Airbus Beluga ST - auch fliegender weißer Wal genannt - am Münchner Flughafen für Aufsehen. Seinen Namen verdankt der Supertransporter seiner charakteristische Rumpfform.

Der Eurofighter wurde gemeinsam von den Rüstungsindustrien von Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien ab 1983 gegen die Bedrohung durch den Warschauer Pakt entwickelt. Die ersten Exemplare wurden 2003 an die Bundeswehr ausgeliefert. Sie verfügt inzwischen über 138 Eurofighter.

