European Championships 2022 in München: Die Wettbewerbe & Medaillenentscheidungen am Sonntag

Von: Marco Litzlbauer

Teilen

Die Sportanlagen für die Wettkämpfe beim Beachvolleyball sind auf dem Königsplatz aufgebaut. © Sven Hoppe/dpa

Die European Championships 2022 in München gehen am Sonntag in ihren letzten Tag. Die Wettkämpfe und Medaillenentscheidungen im Überblick.

Am Sonntag, dem letzten Tag der European Championships in München kämpfen die Sportler beim Beachvolleyball, Geräteturnen, Kanu-Rennsport, Leichtathletik, Straßenradsport und Tischtennis um die letzten Medaillen. Die noch anstehenden Wettbewerbe im Überblick...

European Championships 2022 in München: Beachvolleyball am Königsplatz

11:00 Uhr Halbfinale der Männer

Halbfinale der Männer 12:30 Uhr Halbfinale der Männer

Halbfinale der Männer 16:00 Uhr Spiel um Platz 3 Männer ( Medaillen-Entscheidung )

Spiel um Platz 3 Männer ( ) 17:30 Uhr Finale Männer (Medaillen-Entscheidung)

European Championships 2022 in München: Geräteturnen in der Olympiahalle

13:45 Uhr Boden Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Uhr Boden Männer - Finale ( ) 14:23 Uhr Pauschenpferd Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 15:01 Uhr Ringe Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 15:39 Uhr Sprung Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 16:18 Uhr Barren Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 16:57 Uhr Reck Männer - Finale (Medaillen-Entscheidung)

European Championships 2022 in München: Kanu-Rennsport an der Olympia-Regattaanlage

Hier haben vor 11 Uhr bereits sieben Medaillen-Entscheidungen stattgefunden. Die Ergebnisse finden Sie hier.

11:06 Uhr K1 1000m Frauen - Finale ( Medaillen-Entscheidung )



11:15 Uhr K2 1000m Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 11:15 Uhr K2 1000m Männer - Finale ( ) 11:30 Uhr C1 500m Männer - A-Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 11:44 Uhr C2 200m Frauen - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 11:58 Uhr C2 200m Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 12:12 Uhr K2 200m Frauen - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 12:52 Uhr K2 500m Männer - B-Finale

12:59 Uhr K1 500m Frauen - B-Finale

13:21 Uhr K1 500m Frauen - A-Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 13:29 Uhr C2 500m Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 13:43 Uhr K2 500m Männer - A-Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 13:57 Uhr C1 200m Frauen - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 14:11 Uhr K1 200m Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 14:26 Uhr K4 500m Frauen - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 15:30 Uhr K1 5000m Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )



16:05 Uhr K1 5000m Frauen - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

) 16:05 Uhr K1 5000m Frauen - Finale ( ) 16:50 Uhr C1 5000m Frauen - Finale (Medaillen-Entscheidung)

Informationen zu Einschränkungen bei Bus, Tram und U-Bahn und zusätzliche Fahrten im Zeitraum der European Championships 2022 in München im Überblick.

European Championships 2022 in München: Leichtathletik im Olympiastadion

19:05 Uhr Hochsprung Frauen - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Hochsprung Frauen - Finale ( ) 19:10 Uhr 100m Hürden Frauen - Halbfinale 1

100m Hürden Frauen - Halbfinale 1 19:18 Uhr 100m Hürden Frauen - Halbfinale 2

100m Hürden Frauen - Halbfinale 2 19:26 Uhr 100m Hürden Frauen - Halbfinale 3

100m Hürden Frauen - Halbfinale 3 19:40 Uhr 800m Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

800m Männer - Finale ( ) 19:50 Uhr Speerwurf Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Speerwurf Männer - Finale ( ) 20:00 Uhr 10.000m Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

10.000m Männer - Finale ( ) 20:45 Uhr 100m Hürden Frauen - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

100m Hürden Frauen - Finale ( ) 21:12 Uhr 4x100m Staffel Männer - Finale ( Medaillen-Entscheidung )

4x100m Staffel Männer - Finale ( ) 21:22 Uhr 4x100m Staffel Frauen - Finale (Medaillen-Entscheidung)

European Championships 2022 in München: Straßenradsport

11.30 Uhr Radsport - Strecke Straßenrennen Frauen ( Medaillen-Entscheidung )

Radsport - Strecke Straßenrennen Frauen ( ) Die European Championships 2022 verursachen am 21. August zahlreiche Straßensperrungen in München. Das Straßenradrennen der Frauen führt durch München. Alle Infos.

European Championships 2022 in München: Tischtennis in der Rudi-Sedlmayer-Halle

14:30 Uhr Frauen Einzel Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Frauen Einzel Finale ( ) 16:00 Uhr Männer Einzel Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Männer Einzel Finale ( ) Beide übrigens mit deutscher Beteiligung!

Zudem finden neben Siegerehrungen auch wieder Konzerte - darunter von Meute - beim komplett kostenfreien „The Roofs“-Festival statt.

Der Zeitplan fürs Central Roof beim „The Roofs“-Festival am Sonntag

12:00 - 12:30 Uhr - Daily Kickoff - inklusive Interviews mit Athleten - Central Roof

- Daily Kickoff - inklusive Interviews mit Athleten - Central Roof 12:30 - 14:00 Uhr - Zeit für den guten Zweck - Worls Bicycle Relief - Central Roof

- Zeit für den guten Zweck - Worls Bicycle Relief - Central Roof 12:45 - 13:15 Uhr - Gaujugendgruppe des Trachtenverbands Gauverband 1 - Central Roof

- Gaujugendgruppe des Trachtenverbands Gauverband 1 - Central Roof 13:45 - 15:00 Uhr - Kindermusik aus dem „Unter meinem Bett“-Universum - Central Roof

- Kindermusik aus dem „Unter meinem Bett“-Universum - Central Roof 15:30 - 16:15 Uhr - Clear Coast - Central Roof

- - Central Roof 16:30 - 17:00 Uhr - 22 Minuten Sport mit Athleten der EC 2022 - Central Roof

- 22 Minuten Sport mit Athleten der EC 2022 - Central Roof 17:00 - 17:45 Uhr - Athleten-Talk der Deutschen Sporthilfe - Central Roof

- Athleten-Talk der Deutschen Sporthilfe - Central Roof 18:15 - 18:30 Uhr - Siegerehrungen - Central Roof

- Siegerehrungen - Central Roof 20:00 - 21:30 Uhr - MEUTE - Central Roof

- - Central Roof 21:40 - 22:45 Uhr - Siegerehrungen - Central Roof

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.