European Championships 2022: Wo und wann Straßen für Radrennen & Triathlon gesperrt werden

Sperrungen und Strafen: Die European Championships ziehen beträchtliche Einschränkungen im Straßenverkehr nach sich. © Sven Hoppe

Die European Championships 2022 verursachen in den kommenden Tagen auch erhebliche Verkehrsbehinderungen. Welche Strecken besonders betroffen sind...

Von Donnerstag, 11. August, bis Sonntag, 21. August, finden in München und weiteren Landkreisen die European Championships 2022 mit vielen verschiedenen Austragungsörtlichkeiten statt.

Deshalb kann es in diesem Zeitraum, insbesondere an den beiden Sonntagen, 14. August, und 21. August, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im südlichen und westlichen Oberbayern und in München kommen.

European Championships 2022 in München: Rad-Sonntage verursachen Straßen-Sperrungen

An diesen Tagen finden Profi-Radrennen ausgehend von Murnau am Staffelsee und von Landsberg am Lech statt. Beide Straßenradrennen enden in München am Odeonsplatz, nachdem in der Landeshauptstadt mehrere Runden gefahren wurden. Auch das Fernsehen überträgt von den European Championships immer wieder live.

Weiterhin findet am 14. August ein Triathlon zwischen Dachau und dem Olympiapark München statt, der ebenfalls erhebliche Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich nach sich ziehen wird.

Auch bei Bussen und Straßenbahnen sind Einschränkungen möglich. Hier gibt es aktuelle Informationen zu Einschränkungen bei der MVG.

European Championships 2022 in München: Über 1000 Polizisten im Einsatz

Um sowohl die Sicherheit als auch einen möglichst reibungslosen Straßenverkehr zu gewährleisten, sind neben Ordnungskräften des Veranstalters zusätzlich über 1000 Polizisten im Einsatz.

Für eine störungsfreie, ungehinderte und gefahrlose Durchführung der Radrennen müssen sowohl auf der Radrennstrecke als auch im übrigen Stadtgebiet Halteverbote aufgestellt werden.

Entlang der Radrennstrecke abgestellte Fahrzeuge müssen nach Polizeiangaben abgeschleppt werden. Die Beamten behalten es sich vor, die Fahrzeuge bereits vor dem Start der Sportveranstaltungen zu entfernen, um Aufbaumaßnahmen reibungslos durchführen zu können.

European Championships 2022 in München: Falschparker müssen Abschleppkosten tragen

Wer sich nicht an die Halteverbote hält, muss mit erheblichen Abschlepp-Kosten rechnen. Wer an den Wettkampftagen auf sein Auto angewiesen ist, wird gebeten, auf Parkflächen außerhalb des Veranstaltungsbereichs auszuweichen.

Die Route der beiden Straßenradrennen und des Triathlons sowie weitere Informationen für Anwohner gibt es auf der Internetseite des Veranstalters.

Kristina Beck

