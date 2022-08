European Championships und „The Roofs“-Festival in München ‒ Wettbewerbe und Konzerte am Dienstag im Überblick

Wo um Medaillen gekämpft wird...

+ © Britta Pedersen/dpa Die Beatsteaks treten beim „The Roofs“-Festival während den European Championships in München auf. © Britta Pedersen/dpa

Welche Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen bei den European Championships in München anstehen und wann die Beatsteaks beim „The Roofs“-Festival ihr Konzert geben...

In München finden bis zum 21. August die European Championships statt. In neun verschiedenen Sportarten kämpfen die Athleten um Medaillen. Zudem findet das „The Roofs“-Festival statt - bei freiem Eintritt.

Auch am Dienstag gibt es wieder zahlreiche Wettbewerbe an der Messe München, am Königsplatz, im Olympiastadion und der Rudi-Sedlmayer-Halle. Dazu sind auch einige Konzerte, u.a. von den Beatsteaks, geboten.

Während den European Championships in München - Die Konzerte beim „The Roofs“-Festival am Dienstag

14:00 - 17:00 Uhr: LA LOAKAAI - Creative Roof

14:00 - 17:00 Uhr: D2E3 - Creative Roof

15:30 - 16:15 Uhr: Peter and the Lost Boys - Central Roof

20:00 - 21:45 Uhr: Tegernseer Tanzlmusi - Heimat Roof

20:15 - 22:15 Uhr: Beatsteaks - Central Roof

European Championships in München - Die Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen am Dienstag

Bei den European Championships treten die Athleten am Dienstag im Bahnradsport, Beachvolleyball, Tischtennis, Klettern und Leichtathletik an. Wo die Wettbewerbe stattfinden und in welchen Sportarten um Medaillen gekämpft wird.

Bahnradsport an der Messe München

14:00 Uhr Keirin Frauen Runde 1 - Lauf 1

Keirin Frauen Runde 1 - Lauf 1 14:06 Uhr Keirin Frauen Runde 1 - Lauf 2

Keirin Frauen Runde 1 - Lauf 2 14:12 Uhr Keirin Frauen Runde 1 - Lauf 3

Keirin Frauen Runde 1 - Lauf 3 14:18 Uhr Keirin Männer Runde 1 - Lauf 1

Keirin Männer Runde 1 - Lauf 1 14:24 Uhr Keirin Männer Runde 1 - Lauf 2

Keirin Männer Runde 1 - Lauf 2 14:30 Uhr Keirin Männer Runde 1 - Lauf 3

Keirin Männer Runde 1 - Lauf 3 14:36 Uhr Keirin Frauen Hoffnungslauf - Lauf 1

Keirin Frauen Hoffnungslauf - Lauf 1 14:45 Uhr Keirin Frauen Hoffnungslauf - Lauf 2

Keirin Frauen Hoffnungslauf - Lauf 2 14:54 Uhr Keirin Männer Hoffnungslauf - Lauf 1

Keirin Männer Hoffnungslauf - Lauf 1 15:00 Uhr Keirin Männer Hoffnungslauf - Lauf 2

Keirin Männer Hoffnungslauf - Lauf 2 15:06 Uhr Keirin Männer Hoffnungslauf - Lauf 3

Keirin Männer Hoffnungslauf - Lauf 3 16:30 Uhr Keirin Frauen Halbfinale - Lauf 1

Keirin Frauen Halbfinale - Lauf 1 16:34 Uhr Keirin Frauen Halbfinale - Lauf 2

Keirin Frauen Halbfinale - Lauf 2 16:39 Uhr Keirin Männer Halbfinale - Lauf 1

Keirin Männer Halbfinale - Lauf 1 16:43 Uhr Keirin Männer Halbfinale - Lauf 2

Keirin Männer Halbfinale - Lauf 2 16:50 Uhr Madison Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Madison Frauen Finale ( ) 17:35 Uhr Keirin Frauen Finale - Plätze 7-12

Keirin Frauen Finale - Plätze 7-12 17:40 Uhr Keirin Frauen Finale - Plätze 1-6 ( Medaillen-Entscheidung )

Keirin Frauen Finale - Plätze 1-6 ( ) 17:53 Uhr Keirin Männer Finale - Plätze 7-12

Keirin Männer Finale - Plätze 7-12 17:58 Uhr Keirin Männer Finale - Plätze 1-6 ( Medaillen-Entscheidung )

Keirin Männer Finale - Plätze 1-6 ( ) 18:11 Uhr Madison Männer Finale (Medaillen-Entscheidung)

Bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) kommt es wegen den Wettkämpfen zu Einschränkungen bei Bus und Tram.

Beachvolleyball am Königsplatz

10:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe E

Gruppenphase Frauen - Gruppe E 10:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe E

Gruppenphase Frauen - Gruppe E 10:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe H

Gruppenphase Frauen - Gruppe H 11:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe F

Gruppenphase Frauen - Gruppe F 11:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe C

Gruppenphase Frauen - Gruppe C 11:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe C

Gruppenphase Frauen - Gruppe C 12:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe H

Gruppenphase Frauen - Gruppe H 12:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe B

Gruppenphase Frauen - Gruppe B 12:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe F

Gruppenphase Frauen - Gruppe F 13:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe B

Gruppenphase Frauen - Gruppe B 13:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe D

Gruppenphase Frauen - Gruppe D 14:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe D

Gruppenphase Frauen - Gruppe D 15:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe C

Gruppenphase Männer - Gruppe C 15:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe F

Gruppenphase Männer - Gruppe F 15:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe C

Gruppenphase Männer - Gruppe C 16:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe F

Gruppenphase Männer - Gruppe F 16:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe H

Gruppenphase Männer - Gruppe H 16:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe H

Gruppenphase Männer - Gruppe H 17:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe A

Gruppenphase Männer - Gruppe A 17:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe G

Gruppenphase Männer - Gruppe G 18:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe A

Gruppenphase Männer - Gruppe A 18:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe G

Gruppenphase Männer - Gruppe G 18:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe B

Gruppenphase Männer - Gruppe B 19:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe B

Gruppenphase Männer - Gruppe B 19:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe E

Gruppenphase Männer - Gruppe E 19:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe D

Gruppenphase Männer - Gruppe D 20:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe D

Gruppenphase Männer - Gruppe D 21:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe E

Leichtathletik im Olympiastadion und auf der Geh-Strecke

8:30 Uhr 35km Gehen Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

35km Gehen Männer Finale ( ) 8:30 Uhr 35km Gehen Frauen Final ( Medaillen-Entscheidung )

35km Gehen Frauen Final ( ) 9:05 Uhr Zehnkampf Männer 110m Hürden - Lauf 1

Zehnkampf Männer 110m Hürden - Lauf 1 9:13 Uhr Zehnkampf Männer 110m Hürden - Lauf 2

Zehnkampf Männer 110m Hürden - Lauf 2 9:21 Uhr Zehnkampf Männer 110m Hürden - Lauf 3

Zehnkampf Männer 110m Hürden - Lauf 3 9:35 Uhr 110m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 1

110m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 1 9:43 Uhr 110m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 2

110m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 2 9:50 Uhr Zehnkampf Männer Diskuswurf - Gruppe A

Zehnkampf Männer Diskuswurf - Gruppe A 9:50 Uhr Weitsprung Frauen Qualifikation - Gruppe A

Weitsprung Frauen Qualifikation - Gruppe A 9:50 Uhr Weitsprung Frauen Qualifikation - Gruppe B

Weitsprung Frauen Qualifikation - Gruppe B 9:51 Uhr 110m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 3

110m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 3 9:53 Uhr 110m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 4

110m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 4 10:15 Uhr 1500m Frauen Vorläufe - Lauf 1

1500m Frauen Vorläufe - Lauf 1 10:27 Uhr 1500m Frauen Vorläufe - Lauf 2

1500m Frauen Vorläufe - Lauf 2 10:55 Uhr Zehnkampf Männer Diskuswurf - Gruppe B

Zehnkampf Männer Diskuswurf - Gruppe B 11:30 Uhr Zehnkampf Männer Stabhochsprung - Gruppe A

Zehnkampf Männer Stabhochsprung - Gruppe A 11:40 Uhr 3000m Hindernis Männer Vorläufe - Lauf 1

3000m Hindernis Männer Vorläufe - Lauf 1 11:57 Uhr 3000m Hindernis Männer Vorläufe - Lauf 2

3000m Hindernis Männer Vorläufe - Lauf 2 12:15 Uhr Hammerwurf Frauen Qualifikation - Gruppe A

Hammerwurf Frauen Qualifikation - Gruppe A 12:25 Uhr 400m Männer Halbfinale 1

400m Männer Halbfinale 1 12:30 Uhr Zehnkampf Männer Stabhochsprung - Gruppe B

Zehnkampf Männer Stabhochsprung - Gruppe B 12:33 Uhr 400m Männer Halbfinale 2

400m Männer Halbfinale 2 12:41 Uhr 400m Männer Halbfinale 3

400m Männer Halbfinale 3 13:00 Uhr 400m Frauen Halbfinale 1

400m Frauen Halbfinale 1 13:08 Uhr 400m Frauen Halbfinale 2

400m Frauen Halbfinale 2 13:16 Uhr 400m Frauen Halbfinale 3

400m Frauen Halbfinale 3 13:30 Uhr Hammerwurf Frauen Qualifikation - Gruppe B

Hammerwurf Frauen Qualifikation - Gruppe B 18:30 Uhr Zehnkampf Männer Speerwurf - Gruppe A

Zehnkampf Männer Speerwurf - Gruppe A 18:35 Uhr Hochsprung Männer Qualifikation - Gruppe A

Hochsprung Männer Qualifikation - Gruppe A 18:35 Uhr Hochsprung Männer Qualifikation - Gruppe B

Hochsprung Männer Qualifikation - Gruppe B 19:30 Uhr Zehnkampf Männer Speerwurf - Gruppe B

Zehnkampf Männer Speerwurf - Gruppe B 20:05 Uhr 100m Männer Halbfinale 1

100m Männer Halbfinale 1 20:12 Uhr 100m Männer Halbfinale 2

100m Männer Halbfinale 2 20:19 Uhr 100m Männer Halbfinale 3

100m Männer Halbfinale 3 20:27 Uhr Weitsprung Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Weitsprung Männer Finale ( ) 20:35 Uhr 100m Frauen Halbfinale 1

100m Frauen Halbfinale 1 20:42 Uhr 100m Frauen Halbfinale 2

100m Frauen Halbfinale 2 20:49 Uhr 100m Frauen Halbfinale 3

100m Frauen Halbfinale 3 20:55 Uhr Diskuswurf Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Diskuswurf Frauen Finale ( ) 21:08 Uhr 5000m Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

5000m Männer Finale ( ) 21:35 Uhr Zehnkampf Männer 1500m - Lauf 1 ( Medaillen-Entscheidung )

Zehnkampf Männer 1500m - Lauf 1 ( ) 22:15 Uhr 100m Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

100m Männer Finale ( ) 22:25 Uhr 100m Frauen Finale (Medaillen-Entscheidung)

Tischtennis in der Rudi-Sedlmayer-Halle

9:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 5 ITA MONFARDINI Gaia - CZE SEVCIKOVA Marketa

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 5 MONFARDINI Gaia - SEVCIKOVA Marketa 9:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 1 SLO TOKIC Sara - POR PINTO Matilde

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 1 TOKIC Sara - PINTO Matilde 9:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 14 FRA GUISNEL Oceane - LTU RILISKYTE Emilija

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 14 GUISNEL Oceane - RILISKYTE Emilija 9:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 12 LUX GONDERINGER Tessy - NOR TOFTAKER Martine

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 12 GONDERINGER Tessy - TOFTAKER Martine 9:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 13 ROU PLAIAN Tania - GRE PARIDI Konstantina

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 13 PLAIAN Tania - PARIDI Konstantina 9:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 3 SRB VIGNJEVIC Dragana - LTU RILISKYTE Kornelija

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 3 VIGNJEVIC Dragana - RILISKYTE Kornelija 9:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 4 GRE TERPOU Elisavet - EST AVAMERI Airi

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 4 TERPOU Elisavet - AVAMERI Airi 9:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 16 UKR BILENKO Tetiana - LTU JANKAUSKIENE Egle

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 16 BILENKO Tetiana - JANKAUSKIENE Egle 9:35 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 15 SWE MUSKANTOR Rebecca - NOR CARLSEN Rebekka

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 15 MUSKANTOR Rebecca - CARLSEN Rebekka 9:35 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 10 TUR KULAKÇEKEN Simay - BUL YOVKOVA Maria

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 10 KULAKÇEKEN Simay - YOVKOVA Maria 9:35 Uh r Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 7 LUX BARBOSA Ariel - FIN KIRICHENKO Anna

r Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 7 BARBOSA Ariel - KIRICHENKO Anna 9:35 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 8 POL WEGRZYN Katarzyna - POR SANTOS Patricia

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 8 WEGRZYN Katarzyna - SANTOS Patricia 9:35 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 9 BEL DEGRAEF Margo - FIN BETZ Ramona

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 9 DEGRAEF Margo - BETZ Ramona 9:35 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 6 EST HANSON Reelica - ENG BARDSLEY Charlotte

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 6 HANSON Reelica - BARDSLEY Charlotte 9:35 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 11 POL WEGRZYN Anna - NED DE HOOP Sanne

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 11 WEGRZYN Anna - DE HOOP Sanne 9:35 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 2 NED ERNST Emine - NOR SKÅTTET Rikke

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 2 ERNST Emine - SKÅTTET Rikke 10:10 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 GER SCHREINER Franziska - BIH GNJATIĆ Marija

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 SCHREINER Franziska - GNJATIĆ Marija 10:10 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 18 CZE BLASKOVA Zdena - ESP RODRÍGUEZ Ángela

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 18 BLASKOVA Zdena - RODRÍGUEZ Ángela 10:10 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 19 POR MATOS Inês - BUL HRISTOVA Kalina

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 19 MATOS Inês - HRISTOVA Kalina 10:10 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 17 SLO STRAZAR Katarina - LAT MUSAJEVA Sabina

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 17 STRAZAR Katarina - MUSAJEVA Sabina 10:10 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 HUN BÁLINT Bernadett - MKD UCE-NIKOLOV Amelija

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 BÁLINT Bernadett - UCE-NIKOLOV Amelija 10:10 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 ROU CIOBANU Irina - LAT BOGDANOVA Baiba

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 CIOBANU Irina - BOGDANOVA Baiba 10:10 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 TUR YILMAZ Özge - MDA CHIRIACOVA Alexandra

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 YILMAZ Özge - CHIRIACOVA Alexandra 10:10 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 20 SVK PUCHOVANOVA Nikoleta - CYP MELETIE Foteini

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 20 PUCHOVANOVA Nikoleta - MELETIE Foteini 10:45 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 POL PARTYKA Natalia - ESP MUNNE Mariona

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 PARTYKA Natalia - MUNNE Mariona 10:45 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 SWE BERGAND Filippa - BIH MEŠETOVIĆ Harisa

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 BERGAND Filippa - MEŠETOVIĆ Harisa 10:45 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 CZE TOMANOVSKA Katerina - KOS ZEQIRI Linda

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 TOMANOVSKA Katerina - ZEQIRI Linda 10:45 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 GRE TOLIOU Aikaterini - BIH BIOGRADLIĆ Džana

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 TOLIOU Aikaterini - BIOGRADLIĆ Džana 12:00 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 13 DEN LIND Anders Von Lavergne-peguilhen - ISR TAUBER Michael

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 13 LIND Anders Von Lavergne-peguilhen - TAUBER Michael 12:00 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 16 BEL LAMBIET Florent - GRE KONSTANTINOPOULOS Konstantinos

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 16 LAMBIET Florent - KONSTANTINOPOULOS Konstantinos 12:00 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 4 TUR YİĞENLER Abdullah Talha - SRB JEVTOVIC Marko

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 4 YİĞENLER Abdullah Talha - JEVTOVIC Marko 12:00 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 1 NOR HAUG Borgar - SUI MOULLET Barish

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 1 HAUG Borgar - MOULLET Barish 12:00 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 15 SLO KOZUL Deni - GRL NIELSEN Ivik

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 15 KOZUL Deni - NIELSEN Ivik 12:00 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 15 LUX MLADENOVIC Luka - DEN ANDERSEN Martin Buch

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 15 MLADENOVIC Luka - ANDERSEN Martin Buch 12:00 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 16 SVK PISTEJ Lubomir - CYP YIANGOU Marios

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 16 PISTEJ Lubomir - YIANGOU Marios 12:00 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 2 SRB KARAKASEVIC Aleksandar - UKR LIMONOV Anton

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 2 KARAKASEVIC Aleksandar - LIMONOV Anton 12:35 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 14 ITA BOBOCICA Mihai - NOR FRØSETH Martin

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 14 BOBOCICA Mihai - FRØSETH Martin 12:35 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 5 SLO HRIBAR Peter - SUI STOLL Loïc

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 5 HRIBAR Peter - STOLL Loïc 12:35 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 6 TUR GÜNDÜZ İbrahim - ESP MASIP Joan

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 6 GÜNDÜZ İbrahim - MASIP Joan 12:35 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 14 POL REDZIMSKI Milosz - LAT KOGANS Daniels

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 14 REDZIMSKI Milosz - KOGANS Daniels 12:35 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 12 SVK ZELINKA Jakub - UKR GREBENIUK Andrii

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 12 ZELINKA Jakub - GREBENIUK Andrii 12:35 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 3 DEN RASMUSSEN Tobias Kamph - ESP BERZOSA Daniel

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 3 RASMUSSEN Tobias Kamph - BERZOSA Daniel 12:35 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 11 ESP CABALLERO Carlos - GRE KONSTANTINOPOULOS Giorgos

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 11 CABALLERO Carlos - KONSTANTINOPOULOS Giorgos 13:10 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 8 SVK KLAJBER Adam - GRE STAMATOUROS Georgios

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 8 KLAJBER Adam - STAMATOUROS Georgios 13:10 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 7 LUX GLOD Eric - MDA PUTUNTICA Andrei

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 7 GLOD Eric - PUTUNTICA Andrei 13:10 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 9 SRB PETO Zsolt - TUR YILMAZ Tugay Şirzat

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 9 PETO Zsolt - YILMAZ Tugay Şirzat 13:10 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 10 ISR ISRAELI Tal - SLO CVETKO Tilen

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 10 ISRAELI Tal - CVETKO Tilen 13:10 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 17 POL KULCZYCKI Samuel - LTU ZEIMYS Kestutis

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 17 KULCZYCKI Samuel - ZEIMYS Kestutis 13:10 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 17 HUN ANDRÁS Csaba - EST LIBENE Toomas

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 17 ANDRÁS Csaba - LIBENE Toomas 13:10 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 18 AUT SERDAROGLU David - KOS KARABAXHAK Fatih

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 18 SERDAROGLU David - KARABAXHAK Fatih 13:10 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 18 CZE MARTINKO Jiri - BUL ALEXANDROV Teodor

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 18 MARTINKO Jiri - ALEXANDROV Teodor 13:45 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 19 FIN NAUMI Alex - CZE REITSPIES David

Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 19 NAUMI Alex - REITSPIES David 13:45 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 19 HUN SZUDI Ádám - SMR GIARDI Federico

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 19 SZUDI Ádám - GIARDI Federico 13:45 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 GRE SGOUROPOULOS Ioannis - SMR MONGIUSTI Mattias

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 SGOUROPOULOS Ioannis - MONGIUSTI Mattias 13:45 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 20 ITA PICCOLIN Jordy - LAT REINHOLDS Arturs

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 20 PICCOLIN Jordy - REINHOLDS Arturs 13:45 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 CZE SIRUCEK Pavel - EST SMIRNOV Aleksandr

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 SIRUCEK Pavel - SMIRNOV Aleksandr 13:45 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 UKR ZHMUDENKO Yaroslav - BUL KRASTEV Petyo

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 ZHMUDENKO Yaroslav - KRASTEV Petyo 13:45 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 20 AUT CHEN Alexander - MNE RADOVIĆ Filip

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 20 CHEN Alexander - RADOVIĆ Filip 13:45 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 ROU IONESCU Eduard - MKD MLADENOVSKI Filip

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 IONESCU Eduard - MLADENOVSKI Filip 14:20 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 ROU CHIRITA Iulian - MDA URSU Vladislav

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 CHIRITA Iulian - URSU Vladislav 14:20 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 CRO KOJIC Frane Tomislav - BIH GUTIĆ Edin

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 KOJIC Frane Tomislav - GUTIĆ Edin 14:20 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 HUN LAKATOS Tamás - MNE RADULOVIĆ Filip

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 LAKATOS Tamás - RADULOVIĆ Filip 14:20 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 SRB LEVAJAC Dimitrije - LTU NAVICKAS Ignas

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 LEVAJAC Dimitrije - NAVICKAS Ignas 15:45 Uhr Frauen Einzel Vorrunde 1

Frauen Einzel Vorrunde 1 16:30 Uhr Männer Einzel Vorrunde 1

Männer Einzel Vorrunde 1 17:30 Uhr Frauen Doppel Round of 32

Frauen Doppel Round of 32 18:05 Uhr Frauen Doppel Round of 32

Frauen Doppel Round of 32 18:40 Uhr Männer Doppel Vorrunde Round of 32

Männer Doppel Vorrunde Round of 32 19:15 Uhr Männer Doppel Vorrunde Round of 32

Männer Doppel Vorrunde Round of 32 20:30 Uhr Frauen Einzel Vorrunde 2

Frauen Einzel Vorrunde 2 21:05 Uhr Männer Einzel Vorrunde 2

In der ARD und ZDF können Sportbegeisterte die Wettkämpfe der European Championships 2022 in München im Fernsehen und per Livestream verfolgen.

