European Championships und „The Roofs“-Festival in München ‒ Die Wettbewerbe und Konzerte am Freitag

Von: Jonas Hönle

Die Wettbewerbe der European Championships in München am Freitag im Überblick. (Symbolbild) © Sören Stache/dpa

In München finden die European Championships und das „The Roofs“-Festival statt. Die Wettbewerbe, wo Medaillen-Entscheidungen anstehen und Konzerte am Freitag im Überblick.

Die European Championships in München laufen noch bis zum 21. August und auch am heutigen Freitag treten die Athleten wieder in zahlreichen Wettbewerben an. Im Olympiastadion, Olympiapark und an der Olympia-Regattaanlage stehen auch mehrere Medaillen-Entscheidungen an.

Zudem finden wieder mehrere Konzerte beim kostenfreien „The Roofs“-Festival statt.

„The Roofs“-Festival während den European Championships in München - Die Konzerte am Freitag

15:00 - 18:00 Uhr - Rawnfunkie - Creative Roof

- Rawnfunkie - Creative Roof 15:00 - 18:00 Uhr - DJ Explizit - Creative Roof

- DJ Explizit - Creative Roof 1 5:30 - 16:15 Uhr - Caro Kelley - Central Roof

- Caro Kelley - Central Roof 16:30 - 17:00 Uhr - Bayrisch zünftig bunt - Isargau / Gaugruppe - Central Roof

- Bayrisch zünftig bunt - Isargau / Gaugruppe - Central Roof 18:00 - 20:30 Uhr - Idun (PERRAS/Harry Klein) - Golden Beach Roof

- Idun (PERRAS/Harry Klein) - Golden Beach Roof 18:00 - 20:30 Uhr - Leon Haller (PERRAS/Harry Klein) - Golden Beach Roof

- Leon Haller (PERRAS/Harry Klein) - Golden Beach Roof 18:00 - 20:30 Uhr - Manuel Loewe (PERRAS) - Golden Beach Roof

- Manuel Loewe (PERRAS) - Golden Beach Roof 18:00 - 20:30 Uhr - MRTI (PERRAS/Tatortkollektiv) - Golden Beach Roof

- MRTI (PERRAS/Tatortkollektiv) - Golden Beach Roof 19:00 - 19:30 Uhr - Queenwho - Creative Roof

- Queenwho - Creative Roof 19:45 - 20:15 Uhr - Neromun - Creative Roof

- Neromun - Creative Roof 20:00 - 20:45 Uhr - Sofia Portanet - Central Roof

- Sofia Portanet - Central Roof 20:00 - 21:30 Uhr - „MUNICH JAZZ COLLECTIVE“ – Munich Jazz Lions in The Tradition & Beyond - Heimat Roof

- „MUNICH JAZZ COLLECTIVE“ – Munich Jazz Lions in The Tradition & Beyond - Heimat Roof 20:45 - 21:45 Uhr - Mykki Blanco - Creative Roof

- Mykki Blanco - Creative Roof 21:15 - 22:15 Uhr - Get Well Soon - Central Roof

- Get Well Soon - Central Roof 22:00 - 23:00 Uhr - OG Keemo - Creative Roof

European Championships in München - Die Wettkämpfe am Freitag

Die Athleten bei den European Championships treten am Freitag beim Mountainbike, Tischtennis, Beachvolleyball, Leichtathletik und Kanu-Rennsport an. Bei welchen Wettbewerben es heute um Medaillen geht...

Mountainbike im Olympiapark

17:00 Uhr Cross-Country Männer auf der MTB-Strecke (Medaillen-Entscheidung)

Tischtennis in der Rudi-Sedlmayer-Halle

10:00 Uhr Männer Einzel Round of 32

Männer Einzel Round of 32 10:50 Uhr Männer Einzel Round of 32

Männer Einzel Round of 32 11:40 Uhr Männer Einzel Round of 32

Männer Einzel Round of 32 12:30 Uhr Männer Einzel Round of 32

Männer Einzel Round of 32 14:15 Uhr Frauen Einzel Achtelfinale

Frauen Einzel Achtelfinale 15:05 Uhr Frauen Einzel Achtelfinale

Frauen Einzel Achtelfinale 15:55 Uhr Männer Einzel Achtelfinale

Männer Einzel Achtelfinale 16:45 Uhr Männer Einzel Achtelfinale

Männer Einzel Achtelfinale 18:20 Uhr Frauen Einzel Viertelfinale

Frauen Einzel Viertelfinale 19:10 Uhr Frauen Einzel Viertelfinale

Beachvolleyball am Königsplatz

10:00 Uhr Viertelfinale Frauen

Viertelfinale Frauen 11:00 Uhr Viertelfinale Frauen

Viertelfinale Frauen 11:00 Uhr Achtelfinale Männer - AUT HÖRL/HORST - noch offen

Achtelfinale Männer - HÖRL/HORST - noch offen 12:00 Uhr Achtelfinale Männer CZE PERUSIC/SCHWEINER - noch offen

Achtelfinale Männer PERUSIC/SCHWEINER - noch offen 12:15 Uhr Viertelfinale Frauen

Viertelfinale Frauen 13:00 Uhr Achtelfinale Männer ITA NICOLAI/COTTAFAVA - noch offen

Achtelfinale Männer NICOLAI/COTTAFAVA - noch offen 13:15 Uhr Viertelfinale Frauen

Viertelfinale Frauen 14:30 Uhr Achtelfinale Männer ITA CARAMBULA/ROSS - noch offen

Achtelfinale Männer CARAMBULA/ROSS - noch offen 15:00 Uhr Achtelfinale Männer NED BROUWER/MEEUWSEN - noch offen

Achtelfinale Männer BROUWER/MEEUWSEN - noch offen 15:30 Uhr Achtelfinale Männer SUI KRATTIGER/BREER - noch offen

Achtelfinale Männer KRATTIGER/BREER - noch offen 16:00 Uhr Achtelfinale Männer POL BRYL/LOSIAK - noch offen

Achtelfinale Männer BRYL/LOSIAK - noch offen 16:30 Uhr Achtelfinale Männer NOR MOL, A./SØRUM, C. - noch offen

Achtelfinale Männer MOL, A./SØRUM, C. - noch offen 17:45 Uhr Halbfinale Frauen

Halbfinale Frauen 19:00 Uhr Halbfinale Frauen

Kanu-Rennsport an der Olympia-Regattaanlage

9:00 Uhr K4 500m Männer Vorlauf 1

K4 500m Männer Vorlauf 1 9:05 Uhr K4 500m Männer Vorlauf 2

K4 500m Männer Vorlauf 2 9:10 Uhr K4 500m Frauen Vorlauf 1

K4 500m Frauen Vorlauf 1 9:15 Uhr K4 500m Frauen Vorlauf 2

K4 500m Frauen Vorlauf 2 9:37 Uhr K1 1000m Frauen Halbfinale

K1 1000m Frauen Halbfinale 9:44 Uhr C1 1000m Männer Halbfinale

C1 1000m Männer Halbfinale 9:51 Uhr K1 1000m Männer Halbfinale 1

K1 1000m Männer Halbfinale 1 9:58 Uhr K1 1000m Männer Halbfinale 2

K1 1000m Männer Halbfinale 2 10:15 Uhr C1 200m Frauen Vorlauf 1

C1 200m Frauen Vorlauf 1 10:20 Uhr C1 200m Frauen Vorlauf 2

C1 200m Frauen Vorlauf 2 10:25 Uhr C1 200m Männer Vorlauf 1

C1 200m Männer Vorlauf 1 10:30 Uhr C1 200m Männer Vorlauf 2

C1 200m Männer Vorlauf 2 10:35 Uhr K1 200m Frauen Vorlauf 1

K1 200m Frauen Vorlauf 1 10:40 Uhr K1 200m Frauen Vorlauf 2

K1 200m Frauen Vorlauf 2 10:45 Uhr K1 200m Männer Vorlauf 1

K1 200m Männer Vorlauf 1 10:50 Uhr K1 200m Männer Vorlauf 2

K1 200m Männer Vorlauf 2 11:25 Uhr C1 500m Männer Halbfinale 1

C1 500m Männer Halbfinale 1 11:30 Uhr C1 500m Männer Halbfinale 2

C1 500m Männer Halbfinale 2 11:35 Uhr K2 500m Frauen Halbfinale 1

K2 500m Frauen Halbfinale 1 11:40 Uhr K2 500m Frauen Halbfinale 2

K2 500m Frauen Halbfinale 2 11:57 Uhr K2 1000m Männer Halbfinale

K2 1000m Männer Halbfinale 12:20 Uhr K2 200m Männer Vorlauf 1

K2 200m Männer Vorlauf 1 12:25 Uhr K2 200m Männer Vorlauf 2

K2 200m Männer Vorlauf 2 12:30 Uhr VL3 200m Männer Halbfinale

VL3 200m Männer Halbfinale 14:02 Uhr K1 500m Männer B-Finale

K1 500m Männer B-Finale 14:22 Uhr K4 1000m Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

K4 1000m Männer Finale ( ) 14:31 Uhr K2 1000m Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

K2 1000m Frauen Finale ( ) 14:47 Uhr C2 1000m Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

C2 1000m Männer Finale ( ) 15:02 Uhr C1 500m Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

C1 500m Frauen Finale ( ) 15:16 Uhr K1 500m Männer A-Finale ( Medaillen-Entscheidung )

K1 500m Männer A-Finale ( ) 16:06 Uhr VL3 200m Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

VL3 200m Frauen Finale ( ) 16:11 Uhr VL3 200m Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

VL3 200m Männer Finale ( ) 16:16 Uhr VL2 200m Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

VL2 200m Frauen Finale ( ) 16:21 Uhr VL2 200m Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

VL2 200m Männer Finale ( ) 16:26 Uhr VL1 200m Männer ( Medaillen-Entscheidung )

VL1 200m Männer ( ) 16:26 Uhr VL1 200m Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

VL1 200m Frauen Finale ( ) 17:30 Uhr K1 500m Frauen Halbfinale 1

K1 500m Frauen Halbfinale 1 17:35 Uhr K1 500m Frauen Halbfinale 2

K1 500m Frauen Halbfinale 2 17:40 Uhr K2 500m Männer Halbfinale 1

K2 500m Männer Halbfinale 1 17:45 Uhr K2 500m Männer Halbfinale 2

K2 500m Männer Halbfinale 2 17:50 Uhr C2 500m Männer Halbfinale

Leichtathletik im Olympiastadion

10:00 Uhr 4x100m Staffel Männer Runde 1 - Lauf 1

4x100m Staffel Männer Runde 1 - Lauf 1 10:00 Uhr Speerwurf Männer Qualifikation - Gruppe A

Speerwurf Männer Qualifikation - Gruppe A 10:05 Uhr Hochsprung Frauen Qualifikation - Gruppe A

Hochsprung Frauen Qualifikation - Gruppe A 10:05 Uhr Hochsprung Frauen Qualifikation - Gruppe B

Hochsprung Frauen Qualifikation - Gruppe B 10:10 Uhr 4x100m Staffel Männer Runde 1 - Lauf 2

4x100m Staffel Männer Runde 1 - Lauf 2 10:25 Uhr 4x100m Staffel Frauen Vorläufe - Lauf 1

4x100m Staffel Frauen Vorläufe - Lauf 1 10:35 Uhr 4x100m Staffel Frauen Vorläufe - Lauf 2

4x100m Staffel Frauen Vorläufe - Lauf 2 10:50 Uhr 800m Frauen Halbfinale 1

800m Frauen Halbfinale 1 10:57 Uhr 800m Frauen Halbfinale 2

800m Frauen Halbfinale 2 11:10 Uhr 4x400m Staffel Männer Runde 1 - Lauf 1

4x400m Staffel Männer Runde 1 - Lauf 1 11:15 Uhr Speerwurf Männer Qualifikation - Gruppe B

Speerwurf Männer Qualifikation - Gruppe B 11:21 Uhr 4x400m Staffel Männer Runde 1 - Lauf 2

4x400m Staffel Männer Runde 1 - Lauf 2 11:40 Uhr 4x400m Staffel Frauen Vorläufe - Lauf 1

4x400m Staffel Frauen Vorläufe - Lauf 1 11:51 Uhr 4x400m Staffel Frauen Vorläufe - Lauf 2

4x400m Staffel Frauen Vorläufe - Lauf 2 20:20 Uhr Diskuswurf Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Diskuswurf Männer Finale ( ) 20:27 Uhr 800m Männer Halbfinale 1

800m Männer Halbfinale 1 20:34 Uhr 800m Männer Halbfinale 2

800m Männer Halbfinale 2 20:45 Uhr 1500m Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

1500m Frauen Finale ( ) 20:55 Uhr Dreisprung Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Dreisprung Frauen Finale ( ) 21:00 Uhr 3000m Hindernis Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

3000m Hindernis Männer Finale ( ) 21:20 Uhr 200m Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

200m Männer Finale ( ) 21:45 Uhr 400m Hürden Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

400m Hürden Frauen Finale ( ) 22:00 Uhr 400m Hürden Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

400m Hürden Männer Finale ( ) 22:22 Uhr 200m Frauen Finale (Medaillen-Entscheidung)

