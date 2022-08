European Championships in München: Diese Wettkämpfe finden am Donnerstag statt ‒ Alle Termine im Überblick

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Wettkämpfe der European Championships 2022 in München - Termine und Austragungsorte im Überblick. © Sven Hoppe/dpa

Die European Championships sind gestartet und schon steht die erste Medaillen-Entscheidung an. Alle Wettkämpfe und Austragungsorte am Donnerstag...

Die European Championships 2022 haben in München begonnen. In neun Sportarten kämpfen 4700 Athleten bei den Europameisterschaften und 177 Medaillen. Am Mittwoch wurde die Großveranstaltung feierlich im Olympiapark eröffnet.

Am Donnerstag finden die Wettkämpfe Bahnradsport, BMX Freestyle, Geräteturnen, Rudern und Sportklettern statt. Auch die erste Medaillen-Entscheidung steht schon an.

Die Wettkämpfe der European Championships in München am Donnerstag - Termine und Austragungsorte

Die European Championships finden vom 11. bis 21 August in München statt. Dank ARD und ZDF können Sportbegeisterte die Wettkämpfe im Fernsehen und per Livestream verfolgen.

Am Donnerstag treten die Athleten bei folgenden Wettkämpfe an - Die Termine und Austragungsorte im Überblick:

Bahnradsport an Messe München

16 Uhr - Teamsprint Frauen Qualifikation

16.28 Uhr - Teamsprint Männer Qualifikation

17.03 - Mannschaftsverfolgung Frauen Qualifikation

18.10 Uhr - Mannschaftsverfolgung Männer Qualifikation

BMX Freestyle am Olympiaberg

13 Uhr - Park Frauen Qualifikation - Lauf 1 und 2

17 Uhr - Park Männer Qualifikation - Lauf 1, 2, 3, 4, 5 und 6

Geräteturnen in der Olympiahalle

10 Uhr - Mehrkampf Frauen Finale - Medaillen-Entscheidung

10 Uhr - Qualifikation Frauen - Subdivision 1

12.24 Uhr - Qualifikation Frauen - Subdivision 2

15.28 Uhr - Qualifikation Frauen - Subdivision 3

17.53 Uhr - Qualifikation Frauen - Subdivision 4

Rudern an der Olympia-Regattaanlage

9:00 Uhr - PR1 Frauen-Festsitz-Einer Bahnverteilungsrennen

PR1 Frauen-Festsitz-Einer Bahnverteilungsrennen 9:08 Uhr - PR1 Männer-Festsitz-Einer Vorlauf 1

9:16 Uhr - PR1 Männer-Festsitz-Einer Vorlauf 2

9:24 Uhr - PR2 Mixed-Doppel-Zweier Bahnverteilungsrennen

9:32 Uhr - PR3 Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau Bahnverteilungsrennen

9:45 Uhr - Frauen-Zweier Vorlauf 1

9:50 Uhr - Frauen-Zweier Vorlauf 2

9:55 Uhr - Männer-Zweier Vorlauf 1

10:00 Uhr - Männer-Zweier Vorlauf 2

10:05 Uhr - Männer-Zweier Vorlauf 3

10:10 Uhr - Frauen-Doppelzweier Vorlauf 1

10:15 Uhr - Frauen-Doppelzweier Vorlauf 2

10:20 Uhr - Frauen-Doppelzweier Vorlauf 3

10:35 Uhr - Männer-Doppelzweier Vorlauf 1

10:40 Uhr - Männer-Doppelzweier Vorlauf 2

10:45 Uhr - Männer-Doppelzweier Vorlauf 3

10:50 Uhr - Leichtgewichts-Frauen-Einer Vorlauf 1

10:55 Uhr - Leichtgewichts-Frauen-Einer Vorlauf 2

11:00 Uhr - Leichtgewichts-Männer-Einer Vorlauf 1

11:05 Uhr - Leichtgewichts-Männer-Einer Vorlauf 2

11:10 Uhr - Leichtgewichts-Männer-Einer Vorlauf 3

11:15 Uhr - Frauen-Vierer Vorlauf 1

11:20 Uhr - Frauen-Vierer Vorlauf 2

11:25 Uhr - Männer-Vierer Vorlauf 1

11:30 Uhr - Männer-Vierer Vorlauf 2

11:35 Uhr - Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer Bahnverteilungsrennen

11:40 Uhr - Frauen-Einer Vorlauf 1

11:45 Uhr - Frauen-Einer Vorlauf 2

11:50 Uhr - Frauen-Einer Vorlauf 3

11:55 Uhr - Männer-Einer Vorlauf 1

12:00 Uhr - Männer-Einer Vorlauf 2

12:05 Uhr - Männer-Einer Vorlauf 3

12:10 Uhr - Männer-Einer Vorlauf 4

12:25 Uhr - Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier Vorlauf 1

12:30 Uhr - Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier Vorlauf 2

12:35 Uhr - Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier Vorlauf 1

12:40 Uhr - Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier Vorlauf 2

12:45 Uhr - Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier Vorlauf 3 - Abgesagt

12:50 Uhr - Frauen-Doppelvierer Vorlauf 1

12:55 Uhr - Frauen-Doppelvierer Vorlauf 2

13:00 Uhr - Männer-Doppelvierer Vorlauf 1

13:05 Uhr - Männer-Doppelvierer Vorlauf 2

13:10 Uhr - Männer-Doppelvierer Vorlauf 3

13:15 Uhr - Männer-Achter mit Steuermann Bahnverteilungsrennen

13:20 Uhr - Frauen-Achter mit Steuerfrau Vorlauf 1

13:25 Uhr - Frauen-Achter mit Steuerfrau Vorlauf 2

16:00 Uhr - Männer-Zweier Hoffnungslauf 1

16:05 Uhr - Frauen-Doppelzweier Hoffnungslauf 1

16:10 Uhr - Männer-Doppelvierer Hoffnungslauf 1

Sportklettern am Königsplatz

12 Uhr - Bouldern Männer Qualifikation

13 Uhr - Lead Frauen Qualifikation

Informationen zu Einschränkungen bei Bus, Tram und U-Bahn und zusätzliche Fahrten im Zeitraum der European Championships 2022 in München im Überblick.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.