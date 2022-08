European Championships und „The Roofs“-Festival in München ‒ Wettbewerbe und Konzerte am Mittwoch im Überblick

Von: Jonas Hönle

Die Wettbewerbe bei den European Championships in München am Mittwoch im Überblick. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Die Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen bei den European Championships in München und die Konzerte beim „The Roofs“-Festival am Mittwoch...

Die European Championships in München sind in vollem Gange und auch am Mittwoch geben die Athleten in zahlreichen Wettbewerben wieder ihr Bestes. Heute treten die Sportler am Königsplatz, in Fürstenfeldbruck sowie im Olympiastadion und in der Rudi-Sedlmayer-Halle an.

Zudem finden wieder kostenfreie Konzerte beim begleitenden „The Roofs“-Festival statt.

„The Roofs“-Festival während den European Champions in München - Die Konzerte am Mittwoch

14:00 - 15:45 Uhr - Gubimann - Creative Roof

15:30 - 16:15 Uhr - Pepperella - Central Roof

15:45 - 17:30 Uhr - Anne Karmane - Creative Roof

18:00 - 18:30 Uhr - Bayrisch zünftig bunt - Oberlandler Gau / Gaugruppe - Central Roof

18:15 - 19:15 Uhr Ami Warning - Creative Roof

19:45 - 20:30 Uhr - Ogaro Ensemble - Central Roof

19:45 - 20:45 Uhr - Sandrayati - Creative Roof

20:00 - 21:30 Uhr - Oimara Solo - Heimat Roof

20:30 - 22:00 Uhr - Ry X - Creative Roof

21:00 - 22:30 Uhr - Ganes - Central Roof

European Championships in München - Die Wettkämpfe am Mittwoch

Bei den European Championships in München treten die Athleten am Mittwoch beim Klettern, Beachvolleyball, Radfahren, Leichtathletik und Tischtennis an.

Wann die Wettbewerbe stattfinden und wo Medaillen-Entscheidungen anstehen...

Klettern am Königsplatz

15:00 Uhr Bouldern & Lead Frauen Finale - Bouldern

Bouldern & Lead Frauen Finale - Bouldern 17:00 Uhr Bouldern & Lead Frauen Finale - Lead (Medaillen-Entscheidung)

Radfahren (Straße) in Fürstenfeldbruck

14:00 Uhr Einzelzeitfahren Frauen ( Medaillen-Entscheidung )

Einzelzeitfahren Frauen ( ) 17:30 Uhr Einzelzeitfahren Männer (Medaillen-Entscheidung)

Beachvolleyball am Königsplatz

10:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe D GER WALKENHORST/LIPPMANN - (noch offen)

Gruppenphase Frauen - Gruppe D WALKENHORST/LIPPMANN - (noch offen) 10:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe D SUI BRUNNER/HÜBERLI - (noch offen)

Gruppenphase Frauen - Gruppe D BRUNNER/HÜBERLI - (noch offen) 10:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe E NED STAM/SCHOON - SUI BÖBNER/VERGÉ-DÉPRÉ, Z.

Gruppenphase Frauen - Gruppe E STAM/SCHOON - BÖBNER/VERGÉ-DÉPRÉ, Z. 10:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe A FRA VIEIRA/CHAMEREAU - FIN AHTIAINEN/PRIHTI

Gruppenphase Frauen - Gruppe A VIEIRA/CHAMEREAU - AHTIAINEN/PRIHTI 11:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe A GER MÜLLER/TILLMANN - ESP ÁLVAREZ M/MORENO

Gruppenphase Frauen - Gruppe A MÜLLER/TILLMANN - ÁLVAREZ M/MORENO 11:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe C LAT KRAVCENOKA/GRAUDINA - FIN LAHTI/PARKKINEN

Gruppenphase Frauen - Gruppe C KRAVCENOKA/GRAUDINA - LAHTI/PARKKINEN 11:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe C DEN WINDELEFF/BISGAARD - FRA PLACETTE/RICHARD

Gruppenphase Frauen - Gruppe C WINDELEFF/BISGAARD - PLACETTE/RICHARD 11:30 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe E LTU DUMBAUSKAITE/GRUDZINSKAITE - UKR DAVIDOVA/LUNINA

Gruppenphase Frauen - Gruppe E DUMBAUSKAITE/GRUDZINSKAITE - DAVIDOVA/LUNINA 12:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe H

Gruppenphase Männer - Gruppe H 12:30 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe C

Gruppenphase Männer - Gruppe C 12:30 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe H

Gruppenphase Männer - Gruppe H 12:30 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe F

Gruppenphase Männer - Gruppe F 13:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe F

Gruppenphase Männer - Gruppe F 14:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe G

Gruppenphase Männer - Gruppe G 14:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe G

Gruppenphase Männer - Gruppe G 14:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe C

Gruppenphase Männer - Gruppe C 15:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe F GER BORGER/SUDE - ITA MENEGATTI/GOTTARDI

Gruppenphase Frauen - Gruppe F BORGER/SUDE - MENEGATTI/GOTTARDI 15:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe G GER LABOUREUR/SCHULZ - SLO KOTNIK/LOVSIN, T.

Gruppenphase Frauen - Gruppe G LABOUREUR/SCHULZ - KOTNIK/LOVSIN, T. 15:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe G AUT KLINGER, D./KLINGER, R. - ITA SCAMPOLI/BIANCHIN

Gruppenphase Frauen - Gruppe G KLINGER, D./KLINGER, R. - SCAMPOLI/BIANCHIN 15:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe F UKR BAIEVA/LAZARENKO - ITA ORSI TOTH, R./BREIDENBACH

Gruppenphase Frauen - Gruppe F BAIEVA/LAZARENKO - ORSI TOTH, R./BREIDENBACH 16:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe B SUI BENTELE/VERGÉ-DÉPRÉ, A. - AUT SCHÜTZENHÖFER/PLESIUTSCHNIG

Gruppenphase Frauen - Gruppe B BENTELE/VERGÉ-DÉPRÉ, A. - SCHÜTZENHÖFER/PLESIUTSCHNIG 16:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe H GER ITTLINGER/SCHNEIDER - POL KOCIOLEK/LODEJ

Gruppenphase Frauen - Gruppe H ITTLINGER/SCHNEIDER - KOCIOLEK/LODEJ 16:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe NED VAN DRIEL, E./YPMA - ESP CARRO/LOBATO

Gruppenphase Frauen - Gruppe VAN DRIEL, E./YPMA - CARRO/LOBATO 16:00 Uhr Gruppenphase Frauen - Gruppe B UKR MAKHNO, IN./MAKHNO, IR. - NED PIERSMA E./VAN DRIEL, M.

Gruppenphase Frauen - Gruppe B MAKHNO, IN./MAKHNO, IR. - PIERSMA E./VAN DRIEL, M. 18:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe B

Gruppenphase Männer - Gruppe B 18:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe B

Gruppenphase Männer - Gruppe B 18:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe A

Gruppenphase Männer - Gruppe A 19:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe A

Gruppenphase Männer - Gruppe A 19:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe D

Gruppenphase Männer - Gruppe D 19:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe E

Gruppenphase Männer - Gruppe E 20:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe D

Gruppenphase Männer - Gruppe D 21:00 Uhr Gruppenphase Männer - Gruppe E

Leichtathletik im Olympiastadion

9:35 Uhr Hammerwurf Männer Qualifikation - Gruppe A

Hammerwurf Männer Qualifikation - Gruppe A 10:30 Uhr Siebenkampf Frauen 100m Hürden - Lauf 1

Siebenkampf Frauen 100m Hürden - Lauf 1 10:38 Uhr Siebenkampf Frauen 100m Hürden - Lauf 2

Siebenkampf Frauen 100m Hürden - Lauf 2 10:46 Uhr Siebenkampf Frauen 100m Hürden - Lauf 3

Siebenkampf Frauen 100m Hürden - Lauf 3 10:50 Uhr Hammerwurf Männer Qualifikation - Gruppe B

Hammerwurf Männer Qualifikation - Gruppe B 11:05 Uhr 400m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 1

400m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 1 11:12 Uhr 400m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 2

400m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 2 11:19 Uhr 400m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 3

400m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 3 11:26 Uhr 400m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 4

400m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 4 11:35 Uhr Siebenkampf Frauen Hochsprung - Gruppe A

Siebenkampf Frauen Hochsprung - Gruppe A 11:35 Uhr Siebenkampf Frauen Hochsprung - Gruppe B

Siebenkampf Frauen Hochsprung - Gruppe B 11:40 Uhr 400m Hürden Frauen Vorläufe - Lauf 1

400m Hürden Frauen Vorläufe - Lauf 1 11:47 Uhr 400m Hürden Frauen Vorläufe - Lauf 2

400m Hürden Frauen Vorläufe - Lauf 2 11:54 Uhr 400m Hürden Frauen Vorläufe - Lauf 3

400m Hürden Frauen Vorläufe - Lauf 3 12:20 Uhr Diskuswurf Männer Qualifikation - Gruppe A

Diskuswurf Männer Qualifikation - Gruppe A 12:35 Uhr Dreisprung Frauen Qualifikation - Gruppe A

Dreisprung Frauen Qualifikation - Gruppe A 12:35 Uhr Dreisprung Frauen Qualifikation - Gruppe B

Dreisprung Frauen Qualifikation - Gruppe B 13:35 Uhr Diskuswurf Männer Qualifikation - Gruppe B

Diskuswurf Männer Qualifikation - Gruppe B 19:49 Uhr Siebenkampf Frauen Kugelstoßen - Gruppe A

Siebenkampf Frauen Kugelstoßen - Gruppe A 19:49 Uhr Siebenkampf Frauen Kugelstoßen - Gruppe B

Siebenkampf Frauen Kugelstoßen - Gruppe B 20:00 Uhr Stabhochsprung Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Stabhochsprung Frauen Finale ( ) 20:15 Uhr Dreisprung Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Dreisprung Männer Finale ( ) 20:30 Uhr 110m Hürden Männer Halbfinale 1

110m Hürden Männer Halbfinale 1 20:42 Uhr 110m Hürden Männer Halbfinale 2

110m Hürden Männer Halbfinale 2 20:54 Uhr 110m Hürden Männer Halbfinale 3

110m Hürden Männer Halbfinale 3 21:00 Uhr Hammerwurf Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Hammerwurf Frauen Finale ( ) 21:10 Uhr Siebenkampf Frauen 200m - Lauf 1

Siebenkampf Frauen 200m - Lauf 1 21:17 Uhr Siebenkampf Frauen 200m - Lauf 2

Siebenkampf Frauen 200m - Lauf 2 21:24 Uhr Siebenkampf Frauen 200m - Lauf 3

Siebenkampf Frauen 200m - Lauf 3 21:43 Uhr 400m Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

400m Männer Finale ( ) 22:02 Uhr 400m Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

400m Frauen Finale ( ) 22:22 Uhr 110m Hürden Männer Finale (Medaillen-Entscheidung)

Tischtennis in der Rudi-Sedlmayer-Halle

9:30 Uhr Frauen Doppel Achtelfinale

Frauen Doppel Achtelfinale 10:10 Uhr Männer Doppel Achtelfinale

Männer Doppel Achtelfinale 11:15 Uhr Frauen Einzel Round of 64

Frauen Einzel Round of 64 12:05 Uhr Frauen Einzel Round of 64

Frauen Einzel Round of 64 12:55 Uhr Frauen Einzel Round of 64

Frauen Einzel Round of 64 13:45 Uhr Frauen Einzel Round of 64

Frauen Einzel Round of 64 15:15 Uhr Männer Doppel Viertelfinale

Männer Doppel Viertelfinale 15:55 Uhr Männer Doppel Viertelfinale

Männer Doppel Viertelfinale 16:35 Uhr Frauen Doppel Viertelfinale

Frauen Doppel Viertelfinale 17:15 Uhr Frauen Doppel Viertelfinale

Frauen Doppel Viertelfinale 18:30 Uhr Männer Einzel Round of 64

Männer Einzel Round of 64 19:20 Uhr Männer Einzel Round of 64

Männer Einzel Round of 64 20:10 Uh r Männer Einzel Round of 64

r Männer Einzel Round of 64 21:00 Uhr Männer Einzel Round of 64

