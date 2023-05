Exhibitionist in Freibad bei München entblößt sich vor Kindern ‒ Polizei schnappt Verdächtigen auf der Flucht

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Polizei München nimmt einen verdächtigen Exhibitionisten fest, der sich in einem Freibad in Haar vor Kindern entblößte. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

In Haar entblößte ein Mann sein Geschlechtsteil in einem Freibad. Die Polizei München ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und exhibitionistischen Handlungen.

München / Haar ‒ Die Polizei München ermittelt gegen einen Mann wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und wegen exhibitionistischen Handlungen.

Der 41-Jährige entblößte in einem Freibad in Haar am Beckenrand sein Geschlechtsteil, manipulierte daran herum und suchte Blickkontakt zu verschiedenen Badegästen, darunter auch Minderjährige.

Haar bei München: Exhibitionist in Freibad in entblößt Geschlechtsteil vor Kindern

Mehrere Personen bemerkten den Vorfall am Montagnachmittag und alarmierten den Bademeister, heißte es von der Polizei. Der Exhibitionist ergriff daraufhin mit seinem Fahrrad die Flucht.

Ausgerückte Beamte konnten den Verdächtigen jedoch in der näheren Umgebung des Freibads festnehmen.

Polizei nimmt Verdächtigen auf der Flucht mit seinem Fahrrad fest

Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur weiteren Entscheidung vorgeführt wird.

Das Münchner Kommissariat für Sexualdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.