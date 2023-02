Exhibitionist will mit entblößtem Glied in Auto einer Münchnerin eindringen ‒ Bekannter eilt sofort zu Hilfe

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München nimmt zwei Exhibitionisten fest. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Die Polizei nimmt einen Exhibitionisten fest, der eine Frau in ihrem Auto belästigte. Auch in einem zweiten Fall in München wurde ein Verdächtiger festgenommen.

München ‒ Ein Exhibitionist mit entblößtem Glied versuchte in das Auto einer 41-jährigen Münchnerin einzudringen, während die Frau noch im Inneren saß. Ein Bekannter verfolgte den Mann und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf.

Polizei nimmt Exhibitionisten fest - Verdächtiger wollte mit entblößtem Glied in Auto einer Münchnerin eindringen

Der Täter trat am Samstagabend in Harlaching an den geparkten Pkw heran und versuchte die Fahrzeugtür zu öffnen, während er zeitgleich masturbierte, berichte die Polizei München.

Der Exhibitionist konnte die Fahrzeugtür jedoch nicht öffnen, da die Frau diese von innen verschloss. Als die 41-Jährige laut schrie, flüchtete der Mann.

Ein Bekannter der Münchnerin konnte ihn jedoch festhalten. Die Polizei nahm den verdächtigen 55-jährigen Münchner vorläufig fest und zeigte ihn wegen der exhibitionistischen Handlung an.

Glied vor Frau in München entblößt - Polizei nimmt weiteren verdächtigen Exhibitionisten fest

Später am selben Abend kam es am U-Bahnhof St.-Martins-Platz in Moosach zu einem weiteren Vorfall. Ein Exhibitionist entblößte sein Glied vor einer 25-Jährigen aus München und suchte dabei konstant Blickkontakt zu ihr.

Die Münchnerin alarmierte den Notruf 110 und die Polizei nahm den wohnsitzlosen 49-jährigen Verdächtigen fest. Er wurde ebenfalls wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

