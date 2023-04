Exhibitionist lauert Frau in Wald bei München auf ‒ Großer Polizei-Einsatz mit Hubschrauber und Hund

Von: Jonas Hönle

Einsatz mit Hubschrauber bei München - Die Polizei nahm einen verdächtigen Exhibitionisten fest, der einer Frau im Wald auflauerte. (Symbolbild) © Markus Klümper/dpa

Bei einem großen Einsatz bei München nahm die Polizei einen verdächtigen Exhibitionisten fest und ermittelt gegen ihn in acht weiteren Fällen.

München / Lochham ‒ Nachdem ein Exhibitionist einer Frau in einem Wald bei München auflauerte, nahm die Polizei bei einem großen Einsatz mit Hubschrauber und Hund einen Verdächtigen fest. Gegen den 17-Jährigen wird nun in insgesamt neun Fällen wegen exhibitionistischen Handlungen ermittelt.

Exhibitionist lauert Frau bei München auf - Polizei-Einsatz mit Hubschrauber und Hund

Die 25-jährige Frau ging am Donnerstagabend zu Fuß auf einem Feldweg am Waldrand zwischen Lochham und der Blumenau, als ihr laut Polizei ein junger Mann entgegenkam. Der Unbekannte zog plötzlich seine Hose herunter und führte exhibitionistische Handlungen vor den Augen der Frau durch.

Als diese daraufhin ihr Handy zückte, floh der Täter auf seinem Fahrrad.

Nach dem abgesetzten Notruf rückte die Polizei zur Fahndung zum Tatort aus. Dabei kamen auch ein Hubschrauber und ein Hund zum Einsatz. Dabei nahmen die Einsatzkräfte einen 17-jährigen Verdächtigen aus München fest.

Haftbefehl erlassen - Polizei ermittelt gegen Verdächtigen wegen acht weiteren Fällen

Da es laut Polizei in der Gegend seit Beginn des Jahres bereits zu acht ähnlich Vorfällen kam, regte das Kriminalkommissariat für Sexualdelikte die richterliche Vorführung zur Klärung eines Haftbefehls aufgrund Wiederholungsgefahr über die Staatsanwaltschaft an. Am Freitag erließ der zuständige Richter einen Haftbefehl gegen den 17-Jährigen. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei führt nun weitere Ermittlungen zur Klärung des gesamten Tatkomplexes mit den insgesamt neun angezeigten Fällen.

Ein Mann in der Aubinger Lohe nahm vor einem 16-Jährigen sexuelle Handlung an sich vor und verfolgte den Teenager durch den Wald.

