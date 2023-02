Exhibitionist verfolgt Teenager durch den Wald ‒ Polizei München rückt zur Aubinger Lohe aus

Von: Jonas Hönle

Ein Exhibitionist verfolgte einen 16-jährigen Teenager in der Aubinger Lohe durch den Wald. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Polizei München im Einsatz: Ein Mann in der Aubinger Lohe nahm vor einem 16-Jährigen sexuelle Handlung an sich vor und verfolgte den Teenager durch den Wald.

München / Aubing ‒ Die Polizei München hat einen Exhibitionisten festgenommen, der einen 16-Jährigen durch den Wald der Aubinger Lohe verfolgte. Der Verdächtige nahm dabei sexuelle Handlungen an sich vor, die den Teenager verängstigten und durch die er sich bedroht fühlte.

Exhibitionist in München verfolgt Teenager durch den Wald der Aubinger Lohe

Der 16-Jährige aus dem Landkreis München ging am Mittwoch in der Aubinger Lohe mit seinem Hund spazieren, als ein ihm unbekannter Mann wiederholt Blickkontakt zu ihm suchte. Laut Polizei führte der Exhibitionist dabei sexuelle Handlungen an sich durch.

Der Teenager rief mit seinem Handy die Polizei und versucht vor dem Mann zu fliehen. Dieser holte ihn jedoch immer wieder ein und konfrontierte ihn mit seinen Aktionen.

Polizei nimmt verdächtigen Münchner fest

Polizisten in Zivil konnten den 39-jährigen Münchner noch im Wald antreffen und festnehmen. Nach Erstattung einer Anzeige kam der Verdächtige wieder auf freien Fuß.

Das Kommissariat für Sexualdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

