Exhibitionisten treiben in München ihr Unwesen: Polizei nimmt zwei Männer fest ‒ Weitere Täter auf der Flucht

Sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit

Die Polizei ermittelt in vier Fällen wegen sexuellen Handlungen in der Öffentlichkeit in München.

Gleich mehrere Exhibitionisten nahmen in der Öffentlichkeit in München sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die Polizei sucht noch zwei Täter.

München ‒ Die Münchner Polizei ermittelt in vier Fällen wegen sexuellen Handlungen in der Öffentlichkeit. Die Beamten konnten am Donnerstag zwei Exhibitionisten festnehmen, zwei Täter konnten jedoch flüchten.

Exhibitionisten in München: Polizei nimmt Männer fest - Weitere Täter flüchten

Zwei Frauen bemerkten am Donnerstag, gegen 13.20 Uhr einen Mann am Heimstettener See in Feldkirchen mit heruntergelassener Hose. Dieser nahm laut Polizei in der dortigen Grünanlage sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Als eine Frau auf ihn zuging, ergriff er die Flucht. Die Damen alarmierten daraufhin den Notruf 110, eine eingeleitete Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg.

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 65 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, kräftig, westnordeuropäisches Aussehen, bekleidet mit einem beige-grünen T-Shirt

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Heimstettener Sees Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mann in München nimmt sexuelle Handlungen an sich selbst vor - Polizei sucht Täter

Gegen 16.15 Uhr beobachtete eine Passantin einen Exhibitionisten im Stadtpark in Pasing. Der Täter saß dort auf einer Parkbank und manipulierte an seinem Glied. Die Frau verständigte die Polizei, doch der Mann konnte unerkannt flüchten.

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlanke/athletische Statur, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und kurzer dunklen Sporthose

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Stadtparks Höhe Avenariuspark Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizei nimmt Exhibitionist an der Ludwigstraße fest

Ein weiterer Exhibitionist nahm gegen 15.30 Uhr sexuelle Handlungen an sich selbst an der Ludwigstraße vor. Zeugen riefen die Polizei, die den 38-jährigen Münchner vor Ort festnahm. Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Münchner nimmt sexuelle Handlungen an sich selbst auf Parkbank vor

Die Polizei musste am Donnerstag noch einen weiteren Mann festnehmen. Ein 88-jähriger Münchner saß gegen 17.30 Uhr im Alten Botanischen Garten auf einer Parkbank und manipulierte dort ebenfalls an seinem Glied.

Mehrere Passanten konnten dies beobachten und verständigten daraufhin den Notruf der Polizei.

Der Exhibitionist konnte noch vor Ort festgenommen werden. Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Erst vor Kurzem nahm die Polizei München mehrere Männer wegen exhibitionistischer Handlungen fest. Sie manipulierten in der Öffentlichkeit an ihrem Glied.

