Exhibitionistische Handlungen am Hauptbahnhof ‒ Münchner alarmiert Polizei-Notruf

Die Polizei nahm einem Verdächtigen wegen exhibitionistischen Handlungen am Hauptbahnhof München fest. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Ein Mann stellte sich am Hauptbahnhof neben einen Münchner und nahm plötzlich sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

München / Isarvorstadt ‒ Die Münchner Polizei hat einen Mann wegen exhibitionistischer Handlung am Hauptbahnhof München festgenommen.

Der 30-jährige Verdächtige befand sich am Freitag, gegen 11.30 Uhr, am Bahnhof und stellte sich neben einen 55-jährigen Münchner. Der Mann nahm laut Polizei dann sexuell Handlungen an sich selbst vor, die der 55-Jährige bemerkte und den Notruf 110 alarmierte.

Münchner ruft Polizei zum Hauptbahnhof - Verdächtiger nimmt sexuelle Handlungen an sich vor

Ausgerückte Beamten konnten den Verdächtigen noch vor Ort festnehmen und brachten ihn auf die Wache. Nach dem Ende der polizeilichen Sachbearbeitungen konnte der 30-Jährige diese wieder freien Fußes verlassen.

Das Kommissariat für Sexualdelikte der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen in dem Fall.

