Ohne Ticket und Hose in der 1. Klasse ‒ Polizei nimmt Schwarzfahrer wegen exhibitionistischen Handlungen fest

Die Polizei nahm einen Schwarzfahrer wegen exhibitionistischen Handlungen in der Bahn am Hauptbahnhof München fest. © Bundespolizei

Ein Mann saß ohne Ticket im 1. Klasse-Abteil in einer Bahn nach München und spielte an seinem Glied. Die Polizei nahm ihn am Hauptbahnhof München in Empfang.

München / Isarvorstadt ‒ Die Polizei nahm einen Mann am Münchner Hauptbahnhof fest, der in einer Regionalbahn an seinem Glied manipulierte. Zudem fuhr der 36-Jährige ohne Ticket in der 1. Klasse.

Das Bahn-Personal bemerkte den Reisenden am Dienstagabend im Zug von Ingolstadt nach München. Der Mann fuhr ohne gültiges Ticket im 1. Klasse-Abteil - mit heruntergelassener Hose. Laut Bundespolizei spielte er auch an seinem Geschlechtsteil herum.

Eine Streife nahm den Schwarzfahrer am Hauptbahnhof München in Empfang und brachte ihn auf die Wache. Auf die Ansprache der Beamten reagierte der Wohnsitzlose aggressiv.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wegen Erschleichens von Leistungen sowie exhibitionistischer Handlungen kam er wieder auf freien Fuß.

In einem Zug nach München belästigte ein Exhibitionist ein 15-jähriges Mädchen sexuell. Die Jugendliche reagierte richtig und die Polizei nahm den Mann fest.

