Explosion in München ‒ Polizei rückt am Morgen zu Wohnung in Milbertshofen aus

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München rückte am Morgen wegen einer Explosion zu einer Wohnung in Milbertshofen aus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Am frühen Dienstagmorgen wurde die Polizei München wegen einer Explosion in einer Wohnung in Milbertshofen alarmiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei München wurde am Morgen über eine Explosion im Stadtteil Milbertshofen informiert. Die Zeugen meldeten ein explosionsartiges Geräusch in einer Wohnung in der Milbertshofener Straße.

Polizei München rückt wegen Explosion am Morgen zu Wohnung in Milbertshofen aus

Nach dem Notruf gegen 3.10 Uhr rückten sofort mehrere Polizei-Streifen und Einsatzkräfte der Feuerwehr zu dem Wohnhaus in Milbertshofen aus.

Vor Ort stellten sie fest, dass in einer Wohnung im Erdgeschoss eine Fensterscheibe zerstört war. Auch in dem Zimmer gab es Spuren von Beschädigungen. Laut Polizei sei es jedoch zu keinem Feuer-Ausbruch gekommen.

Die Anwohner konnten die Wohnung unverletzt verlassen.

Die ersten Nachforschungen der Polizei vor Ort ergaben Hinweise auf eine Explosion. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion übernommen.

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Milbertshofener Straße, im Bereich Schleißheimer Straße und Knorrstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 1, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

