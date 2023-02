Explosionen an Münchner S-Bahn-Station: Unbekannte Täter sprengen Automaten ‒ Polizei sucht Zeugen

Von: Jonas Hönle

An der S-Bahn-Station Daglfing in München sprengten unbekannte Täter einen Fahrkarten-Automaten. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Die Polizei ermittelt nach der Sprengung eines Fahrkarten-Automaten an einer S-Bahn-Station in München. Anrufer meldeten dem Notruf Explosionen.

München / Daglfing ‒ Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen einen Fahrkarten-Automaten an der S-Bahn-Station Daglfing gesprengt. Eine sofort eigeleitete Fahndung der Polizei München blieb erfolglos - die Ermittler suchten nun Zeugen der Sprengung und bitten um Hinweise.

Explosionen an S-Bahn-Station in München - Polizei sucht Täter nach Automaten-Sprengung in Daglfing

Anrufer alarmierten gegen 04.30 Uhr den Notruf 110 und meldeten zwei Explosionen am Daglfinger S-Bahnhof. Die Polizei sicherte daraufhin Spuren am Automaten auf dem Bahnsteig.

Nach dem ersten Stand der Ermittlungen führten die Täter die Sprengung mit illegaler Pyrotechnik durch, entwendeten aber nichts. Die Polizei ermittelt noch zur Höhe des entstandenen Schadens.

Während dem Einsatz kam es am Sonntagmorgen zu Störungen im Bahn-Verkehr.



Polizei München sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofs Daglfing Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auch an der S-Bahn-Station Haar hatten Unbekannte einen Fahrkarten-Automaten mit illegaler Pyrotechnik gesprengt. In Heimstetten jagten Täter einen Zigaretten-Automaten in die Luft.

